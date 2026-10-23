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Călin Georgescu rămâne în arest. Decizia instanței

Catalin Lupasteanu
Călin Georgescu rămâne în arest. Decizia instanței
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Judecătorii Curții de Apel București au desființat în totalitate hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de fostul candidat la alegerile prezidențiale privind înlocuirea măsurii preventive, din arest preventiv în arest la domiciliu.

Potrivit minutei instanței:

„Admite contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT împotriva încheierii din camera de consiliu pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți al Tribunalului București – Secția I Penală.

Desființează în totalitate încheierea contestată și, pe fond, rejudecând:

Respinge ca neîntemeiată cererea intimatului-inculpat de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. (…)

Definitivă.”

Judecătorii nu au ajuns inițial la un acord

Decizia a fost pronunțată după ce cei doi magistrați din completul Curții de Apel București nu au reușit să ajungă la o soluție comună privind măsura preventivă aplicată lui Călin Georgescu. În aceste condiții, a fost necesară constituirea unui complet de divergență, prin participarea unui al treilea judecător.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București admisese solicitarea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea nu era definitivă și a fost contestată de procurorii DIICOT.

Prin soluția pronunțată vineri, instanța superioară a dat câștig de cauză procurorilor, astfel că fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.

Dosarul în care este cercetat Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă înșelăciune în urma căreia un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro, în contextul unei afaceri care presupunea obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Decizia Curții de Apel București privește exclusiv măsura preventivă și nu reprezintă o soluție asupra vinovăției. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Comentarii 13
  • Power Anonym

    O mizerie , sistemul mafiot îl vrea in arest

  • Dumitru George

    A venit si confirmarea ca este dosar politic.
    Nu poti sa tii in arest un om pentru „presupusa inselaciune”.

  • Mihail Ioan Precup

    De înșelăciune dovedită ar trebui condamnați cei ce-s în fruntea țării
    Țară de iobagi !

  • Gheorghe Viorel

    Cred ca dictatura si coruptii din Romania i-l vor pe Calin arestat definitiv de frica ,Cred ca noua procuroare ce face parte din familia impostorului dictator a primit ordin ca Georgescu sa ramina in arest chiar cu dosare trucate ,masluite dar sa nu ramina in libertate

  • Filip Viorel

    Rămâne în arest pentru că există probe, nu pentru că inventați voi teorii ale conspirației cu ordine și dosare măsluite! Când încalci legea și Constituția, răspunzi în fața justiției, nu a comentatorilor de pe internet. Încetați să mai căutați scuze și conspirații de fiecare dată când legea se aplică egal pentru toți!
    Frică de ce? Să-ți fie frică de un șarlatan și un escroc dovedit? Georgescu i-a înșelat și i-a țepuit pe toți pe unde a fost, iar dacă ar ajunge la putere v-ar călca în picioare exact pe voi, cei care îi plângeți de milă! Nu e nicio frică, e doar aplicarea legii pentru un individ care a crezut că poate păcăli o țară întreagă. Treziți-vă la realitate!

  • Cristian Iacib

    Justiție de doi lei. Și-i mai și plătim . Asta doare cel mai tare.

  • Megdonia Popescu

    PENTRU FILIP VIOREL 14:58
    Dacă astea sunt argumentele pe care cu obstinență le invoci la fiecare articol postat despre Călin Georgescu, eu îți recomand prietenește să-ți faci urgent un control la „mansardă”!!!

  • Fortunatus Marius

    @Filip Viorel “Când încalci legea și Constituția, răspunzi în fața justiției” mai puțin dacă ești oligifren și sti gratis ca un impostor la Cotroceni.

  • Fortunatus Marius

    @Megdonia Popescu Omul (Filip Viorel) este cât se poate de sănătos la cap; nu e decât un soldat jalnic și penibil plătit de sistem din banii noștri să mănânce ce mănâncă.

  • Dumitru George

    @Filip Viorel.
    Doua aspecte:
    Cand in rechizitoriul procurorilor scrie „presupusa inselaciune” asta nu inseamna nici inselaciune, nici ca a incalcat legea. Atata vreme cat nu s-a dat verdict in proces, este greu sa afirmi „a incalcat legea”.
    Mi-am pierdut 2 minute din viata si am vazut ca nu ai comentat nimic la stirile despre Nordis.

  • MARIAN PAUN

    Cand euglena VIOREA se crede inteligenta….Slava WOKE!

  • Simion Grindeanu amicul lui

    Foarte bine că a rămas în pușcărie, Dilimache,regele proștilor!
    Un șarlatan ordinar pro-rus,trădător de țară de neam !
    100 de ani să stea la Bahamas !!!

  • P Alui

    Nemții au acceptat Holocaustul și rușii epurările odată ce le-a fost injectat în minte ca oamenii cu anume etichete (evreu, kulak, burghez) nu mai au drepturi de oameni, cu doar drepturi de animale. Pot fi puși în lagăre, închisori, și uneori chiar omorâți fără a avea nici o vină. Cei care acceptă asta, au aceasi mentalitate ca nemții lași și spălați pe creier din 1940 și rușii din perioada URSS!

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