Când scapă Capitala de invazia „Buha gamma”. Fluturii au pus stăpânire pe blocuri și spațiile verzi

Fluturii de noapte din specia Autographa gamma („Buha gamma”, popular) au apărut în ultimele zile într-un număr uriaș în București.

Insectele sunt vizibile în parcuri, pe străzi, pe scările blocurilor, dar și în case.

Locuitorii sunt îngrijorați de acești fluturi de dimensiuni mari.

Aurelian Pintilescu, biolog la Compania Municipală Eco Igienizare, a explicat pentru Adevărul de unde provin aceste insecte.

„În categoria generală sunt fluturi. Mare parte sunt specii migratoare, vin din bazinul mediteranean, iar la noi este sezonul lor de împerechere. Din cauza asta îi vedem acum în număr mai mare”, spune biologul.

Când scăpăm de fluturii „Buha gamma”

Fenomenul nu este de lungă durată și adulții vor dispărea în aproximativ două săptămâni. Totuși, perioada exactă depinde de condițiile de mediu.

„Adulții o să dispară undeva în două săptămâni. Durata depinde și de temperatură, de vegetație și de umiditate. Sunt mai mulți factori care influențează evoluția lor”, explică Pintilescu.

„Nu este nimic de speriat. Nu reprezintă un pericol pentru populație. Pericol pentru populație reprezintă țânțarii și căpușele”, spune acesta.

„Noi nu intervenim direct împotriva lor și nici nu avem astfel de competențe. Activitatea noastră este axată pe combaterea vectorilor cu impact asupra sănătății populației: țânțari, căpușe, gândaci și rozătoare. În fond, insectele sunt pe Pământ de mult mai mult timp decât suntem noi. Cumva, noi trăim în lumea lor, nu ele în lumea noastră”, explică biologul.

Pentru bucureștenii care vor să se ferească de asemenea insecte cea mai simplă metodă este plasa de țânțari. De asemenea, ar ajuta și iluminatul puternic seara în zonele deschise.

Ce este „Buha gamma”

Buha gamma (Autographa gamma) este un fluture din familia Noctuidae, ușor de recunoscut datorită semnului argintiu în formă de literă grecească „gamma” de pe aripile anterioare. Specia are o anvergură a aripilor de aproximativ 3–4 centimetri, iar coloritul predominant este brun-cenușiu, în timp ce aripile posterioare sunt mai deschise la culoare.

Răspândită pe scară largă în Europa, Asia și Africa de Nord, buha gamma este o specie migratoare capabilă să parcurgă distanțe considerabile, fapt care explică aparițiile sale bruște în diverse regiuni. În funcție de condițiile climatice, poate dezvolta mai multe generații într-un singur sezon.

Fluturii adulți se hrănesc cu nectar și sunt activi atât pe timpul nopții, cât și la amurg, având un rol relativ discret în ecosistem. În schimb, stadiul larvar este cel care ridică probleme din punct de vedere agricol. Omizile sunt polifage și pot ataca o gamă largă de culturi, inclusiv varză, salată, spanac, fasole, soia, cartof și porumb, provocând pierderi semnificative în cazul unor infestări masive.

În mediul urban, prezența adulților este de regulă temporară și are mai degrabă un caracter vizual, fără impact asupra populației. Dinamica populațiilor este puternic influențată de factorii meteorologici, ceea ce duce la fluctuații de la un an la altul și la dispariția naturală a episoadelor de apariție în masă.

Fluture de noapte din specia buha gamma (Autographa gamma). FOTO: Autoritatea Fitosanitară / g4food.ro