Câștigător Asia Express 2026 | Ce echipă pune mâna pe marele premiu de 30.000 € oferit de Antena 1?

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express, de la Antena 1, care îi poartă pe concurenți pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, își contimnuă parcursul, dat fiind faptul că, la ora actuală, au mai rămas șase echipe în concurs, din cele nouă intrate în competiție.

Deja, urmărind parcursul emisiunii, mulți se întreabă ce echipă ar putea fi titularul marelui premiu. Ei bine, trebuie să vă reamintim că a anumite speculații pe acest subiect au fost de la bun început.

Astfel că, înainte de premiera noului sezon Asia Express, Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabriel Torje, a intrat prin telefon la „Super Neatza de Weekend”, în timp ce în studio se aflau fotbalistul, percum și Mirela Vaida. Florin Ristei l-a întrebat pe colegul lui Gabi Torje dacă ar mai participa în viitor în emisiunea de la Antena 1, cu singura condiție ca Alin Alexuc Ciurariu să facă echipă cu Mirela Vaida.

Răspunsul lui Alin Alexuc Ciurariu a stârnit numeroase comentarii în mediul online, iar, atunci, fanii emisiunii au fost convinși că acesta a dezvăluit, din greșeală, ce echipă ar fi câștigat noul sezon Asia Express.

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns atunci Alin Alexuc Ciurariu.

Replica sa a putut fi interpretată că atât el și Gabi Torje au câștigat Asia Express 2026.

Dar, ceea ce atunci păreau a fi mai mult pure speculații, iată că ideea ca această echipă să fie cea câștigătoare prinde tot mai mult contur.

De ce? Pentru că, trebuie spus că, în aceste prime cinci săptămâni de concurs. Alexuc si Gabi Torje au fost cei mai buni din competiție, astfel că, acum, ceea ce părea o speculație, s-ar putea sa fie un fapt adevarat si cei doi sa fi castigat competiția Asia Express 2026, punând mâna pe marele premiu, în valoare de 30.000 de euro.