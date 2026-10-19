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Cât costă formatul TV care a cucerit România. Costurile suportate de Antena 1 pentru un sezon Asia Express sunt amețitoare

Cât costă formatul TV care a cucerit România. Costurile suportate de Antena 1 pentru un sezon Asia Express sunt amețitoare
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Iată cât costă formatul TV care a cucerit România. Costurile suportate de Antena 1 pentru un sezon Asia Express sunt, cu adevărat, amețitoare.

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Costul total al licenței și al producției pentru un sezon de Asia Express, un format bazat pe franciza internațională Pekin Express, creată de 4Mat.TV/Banijay, este unul dintre cele mai mari din televiziunea din România.

Astfel, banii sunt distribuiți în trei mari categorii: licența formatului, onorariile echipei/concurenților și logistica extrem de complexă.

La capitolul licența internațională a formatului, un cost estimat ar fi între 100.000 – 200.000 euro / sezon sau o taxă procentuală raportată la bugetul total de producție. Costul include drepturile exclusive de adaptare a formatului Pekin Express pe teritoriul României, regulamentul de producție (regulament, structură probe, ghid de brand) și asistență din partea reprezentanților companiei mamă (Banijay).

În ce privește onorariile concurenților și ale vedetelor, un cost estimat ar fi undeva între 300.000 – 500.000 euro / sezon (în total pentru toate cele 9 echipe). Iar ca sume individuale, în funcție de nivelul de notorietate, vedetele încasează între 1.500 și 3.000 euro pe săptămână/etapă de persoană (sau între 10.000 și 25.000 euro pentru o echipă care ajunge până în ultimele etape. Mai este și marele premiu, în valoare de 30.000 euro, sumă acordată echipei câștigătoare în finală.

La captolul onorarii, avem și onorariile prezentatorilor și ale echipei de producție. Astfel că, Irina Fodor și coprezentatorii/asistenții săi încasează sume estimate la 20.000 – 30.000 euro per sezon. Producția angrenează peste 100-120 de oameni: operatori de imagine, reporteri de teren, sunetiști, medici, agenți de securitate locali, producători. De menționat este că, numai pentru cameramani, plățile ajung la 5.500 – 8.000 euro de persoană pentru cele aproximativ 35-45 de zile de filmări pe teren.

Emisiunea mai dispune și de logistică, transport și securitate, cu un cost estimat la 800.000 – 1.200.000 euro, fiind cea mai mare pondere din buget. Aceasta include bilete de avion internaționale și zboruri interne pentru peste 100 de persoane, cazarea și masa echipei tehnice pe parcursul celor 30-45 de zile de filmări, flotă de mașini de sprijin pentru producție, transportul echipamentelor grele de filmare și transmisie, firme locale de securitate, ghizi locali, traducători și protocoale medicale/asigurări de călătorie internaționale speciale.

Ca și un cost total, avem între 1.8 și 2.5 milioane de euro pentru un singur sezon, în functie de țările în care are loc sezonul respectiv.

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