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Cât durează codul roșu de caniculă. Meteorologii anunță ploi

Cât durează codul roșu de caniculă. Meteorologii anunță ploi
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România se află astăzi sub un cod roșu de caniculă, iar meteorologii anunță că acesta se va prelungi până luni, 29 iunie. Așadar, mai multe județe din țară se află duminică, 28 iunie, sub avertizări de cod roșu și cod portocaliu de caniculă.

Temperaturile ating până la 41 de grade Celsius în unele zone. Totuși, începând de marți noapte, în București revin ploile, urmând ca, de miercuri și până sâmbătă, meteorologii să prognozeze furtuni cu descărcări electrice și cer mai mult noros pe tot parcursul zilei.

ANM (Administrația Națională de Meteorologie) a anunțat că, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, va fi în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate pentru Dobrogea și sud-estul Munteniei.

În aceste zone, valul de căldură va persista, iar temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

Noaptea va fi tropicală, cu minime între 19 și 21 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării temperaturile nu vor coborî sub 23–24 de grade.

Tot în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, va fi în vigoare și un cod portocaliu de caniculă pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei.

În aceste regiuni, valul de căldură va persista, fiind temperaturi caniculare și un disconfort termic accentuat. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în Banat. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 22 de grade Celsius.

Pentru aceeași perioadă va fi în vigoare și un cod roșu de caniculă pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Prin urmare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

Revin ploile

Revin însă ploile, după codurile portocalii și roșii de căldură. Meteorologii anunță, în București, spre exemplu, averse, în noaptea de marți spre miercuri. Temperaturile pe parcursul nopții vor fi de 23 de grade C.

De miercuri însă, se anunță cer noros și furtuni cu descărcări electrice în Capitală, până sâmbătă, 4 iulie. Temperaturile se vor încadra între 32 și 21 de grade C. Sâmbătă însă, temperaturile scad simțitor în Capitală, cu maxime de până la 26 de grade C. Totodată, minima nopții nu va depăși 18 grade C. Așadar, codul roșu de caniculă durează până luni, iar de marți noapte, ploile revin în forță.

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