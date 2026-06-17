Cațavencii.ro: Reforma e frate cu românul. Romsilva își vede de împăduriri și defrișat bugetul

CONTROVERSĂ Cine este Siegfried Mureșan, europarlamentarul bănuit că a sunat la Budapesta ca UMDR să nu voteze guvernul Veștea. Acuzații de legături cu serviciile secrete și finanțări din zone obscure
15:12
Dacă ne uităm atent la ce spune doamna Diana de la Mediu, Romsilva e o poveste de succes în ce privește reforma. Instituția e reorganizată, au dispărut posturi de conducere și totul pare să fi intrat în zodia eficienței. Numai că, dacă privim puțin mai departe de perdeaua ministerului, prin țară metehnele au rămas cam aceleași, cu aceiași băieți deștepți care buzunăresc pădurea, fie când o exploatează, fie când o plantează. Căci, ce să vezi, reîmpăduririle sunt o componentă importantă, esențială chiar.