Câți bani cash trebuie să păstrezi în casă pentru urgențe, potrivit experților în finanțe

Băncile naționale încearcă să protejeze bancnotele și monedele pentru a asigura achizițiile de bază atunci când toate celelalte metode eșuează, dar și pentru a preveni excluziunea, scrie ziarul spaniol Cinco Dias.

Într-o Europă tot mai digitalizată, băncile naționale doresc să protejeze numerarul. Plata cu telefonul mobil sau cu card înlocuiește scoaterea monedelor sau a bancontelor din propriul buzunar. Dar, confruntate cu riscul unei defecțiuni a sistemului, autoritățile și guvernele încearcă să protejeze numerarul ca măsură de urgență. Asta este și o măsură de protecție pentru persoanele vulnerabile, precum cele în vârstă sau persoanele cu dizabilități.

Astfel că, recent, Banca Spaniei a sfătuit gospodăriile să păstreze între 70 și 100 de euro în numerar, de persoană. Țări ca Suedia și Belgia au implementat reglementări care fac obligatorie acceptarea numerarului pentru comercianții cu amănuntul. Ungaria a adoptat o lege care impune tuturor municipalităților să aibă bancomate. Iar Elveția a consacrat recent accesul la numerar ca drept al cetățeanului în Constituția sa. Băncile centrale se tem că, în cazul unei catastrofe care provoacă o prăbușire a sistemelor digitale, oamenii nu vor putea plăti pentru bunuri de strictă necesitate, cum ar fi alimente, medicamente sau combustibil.

Banca Centrală Europeană (BCE) însăși recunoaște riscurile unei lumi fără numerar. „Acest lucru este evident în țări precum Suedia, care a implementat recent măsuri stricte împotriva numerarului și își schimbă acum poziția politică”, explică purtătorii de cuvânt ai autorității de supraveghere.

Cu toate acestea, banca centrală susține că, deși a observat o scădere a volumului de bancnote și monede, țările din zona euro nu se află în prezent într-o poziție vulnerabilă.

„Observăm volume de tranzacții mai mici în unele țări precum Olanda și Finlanda, dar nu există zone specifice care să fie expuse riscului”, indică aceleași surse.

Transformarea obiceiurilor de plată în rândul populației este evidentă. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Banca Spaniei privind utilizarea numerarului, bancnotele și monedele rămân principalul mijloc de plată pentru 57% dintre spanioli, comparativ cu 27% care prioritizează plățile cu cardul și 15% care plătesc deja prin telefonul mobil ca primă opțiune. Și, deși această ultimă opțiune este cea mai puțin comună, este cea care crește cel mai mult an de an.

Preocuparea nu este specifică doar Spaniei. Suedia a fost considerată mult timp un model de societate avansată în plățile digitale. Conform datelor de la banca centrală suedeză, Riksbank, doar una din zece achiziții în magazine este plătită în numerar. La începutul acestui an, autoritatea de reglementare a recomandat cetățenilor să păstreze aproximativ 1.000 de coroane suedeze (puțin peste 90 de euro) de persoană pentru a face față situațiilor de urgență. La scurt timp după aceea, guvernul a prezentat o propunere legislativă pentru a consolida utilizarea numerarului. Printre alte măsuri, se propune obligarea supermarketurilor și farmaciilor să accepte plăți în numerar, tocmai pentru a se asigura că produsele esențiale pot fi achiziționate chiar dacă rețelele digitale cedează.

La rândul său, Elveția a decis anul acesta să consacre constituțional utilizarea numerarului în urma unui referendum promovat de grupuri îngrijorate de dispariția monedei fizice în favoarea unei monede digitale. În acest fel, țara s-a asigurat că, chiar dacă va lansa un franc elvețian digital în viitor, numerarul va coexista cu acesta.

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