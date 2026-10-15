Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la nunți, în 2026. Am aflat tariful vedetei Pro TV, pentru 45 de minute sau pentru o noapte întreagă

Iată câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la nunți, în 2026. Ce tarif are vedeta de la Pro TV, pentru un recital de 45 de minute sau pentru o noapte întreagă.

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Andra Măruță are tarife diferite, în funcție de timpul și amploarea concertului: standard (45-50 minute): 15.000 euro, iar pentru un show complet cu band: tariful porneste de la 25.000 euro și poate ajuge si la 50.000 euro (pentru toată noaptea).

Andra Măruță este considerată una dintre cele mai de succes artiste din industria muzicală românească. Aceasta susține concerte de amploare și spectacole tradiționale. Spre exemplu, este cunoscut faptul că, pentru luna decembrie, Andra pregătește spectacole la Sala Palatului, anunțate pentru 12 și 13 decembrie 2026, dar și în țară, cum ar fi, spre exeplu, concertul de la Cluj-Napoca.

La aceste evenimente, artista colaborează cu Orchestra Simfonică București și Grupul Vocal Acapella. Mai aimtim, de asemenea, și spectacolele de folclor, devenite și ele o tradiție pentru Andra. Aceasta interpretează melodii din folclor autentic, având și diverși invitați speciali. Dar să nu uităm nici de evenimentele private, la care artista este invitată să cânte.

Andra Măruță, printre cele mai bine plătite artiste din România

Astfel, cum spuneam, din punct de vedere financiar, Andra cere, pentru petreceri sau nunți, pentru un program standard de 45-50 de minute, suma de 15.000 de euro.

Iar, pentru un show complet cu band, tariful vedetei de la Pro TV pornește de la 25.000 de euro și poate să ajungă chiar și la 50.000 de euro, pentru o noapte întreagă, fapt care o plasează printre cele mai bine plătite artiste din România.