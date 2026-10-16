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Caz incredibil într-un sat din Maramureș. O femeie a fost amendată cu 500 de lei pentru că găinile i-au scăpat din curte și au murdărit pavajul vecinei. Soțul femeii: „Nu poți pune GPS pe ele!”

Elena Popescu
Caz incredibil într-un sat din Maramureș. O femeie a fost amendată cu 500 de lei pentru că găinile i-au scăpat din curte și au murdărit pavajul vecinei. Soțul femeii: „Nu poți pune GPS pe ele!”
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O femeie din localitatea Breb, județul Maramureș, a fost amendată de poliție după ce găinile din gospodărie au ieșit nesupravegheate și au intrat în curtea unei vecine, unde au murdărit pavajul.

Sancțiunea aplicată este de 500 de lei, cu posibilitatea achitării a 250 de lei în termen de 15 zile. Soțul femeii, Viorel Marinca, a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, cum s-a ajuns la această situație și spune că va contesta procesul-verbal.

”Nu suma mă deranjează, ci faptul că se gândește în felul acesta”, afirmă bărbatul, revoltat că o situație pe care o consideră obișnuită într-un sat a ajuns să fie sancționată de poliție.

Potrivit procesului-verbal întocmit de Poliția Ocna Șugatag, femeia a fost sancționată pentru că, în perioada 2-6 octombrie 2026, a lăsat nesupravegheate găinile pe care le deține, iar acestea au pătruns în curtea unui imobil din localitatea Breb, provocând murdărirea pavajului. Documentul, întocmit pe 7 octombrie, prevede o amendă de 500 de lei. Femeia poate achita însă jumătate din cuantumul sancțiunii, respectiv 250 de lei, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

”Vecina este deranjată că avem găini și că ies în stradă”

Contactat de Gândul, Viorel Marinca, soțul femeii amendate, a explicat că totul ar fi pornit de la nemulțumirea unei vecine, deranjată de faptul că păsările circulă libere prin apropierea gospodăriilor.

”Pe vecina pe care o avem lângă noi o deranjează faptul că avem găini și că ies în stradă și probabil că uneori mai intră și la ea în curte și murdăresc pavajul”, a declarat Viorel Marinca pentru Gândul.

În opinia sa, este aproape imposibil ca păsările să fie supravegheate permanent, mai ales într-o gospodărie în care oamenii desfășoară zilnic activități agricole. ”Nu poți pune GPS pe ea. Adică nu e o vacă sau o oaie”, a comentat bărbatul, referindu-se la găinile care scapă din curte.

Viorel Marinca susține că astfel de situații sunt obișnuite în mediul rural și că, în trecut, eventualele neînțelegeri dintre vecini se rezolvau fără intervenția autorităților. ”Am o vârstă. De mic copil n-ai putut să ții găinile numai într-un loc, pentru că ele toată ziua studiază cum să zboare peste gard, cum să găsească o gaură. Înainte se duceau, scurmau în grădinuță la un vecin, mai le fugărea acasă, dar nu în felul ăsta, să facă reclamație la poliție și de-astea”, a declarat acesta.

Amendă de 500 de lei pentru pavajul murdărit

Procesul-verbal consultat de Gândul se menționează că găinile ar fi pătruns nesupravegheate în curtea vecinei și ar fi provocat murdărirea pavajului. Amenda aplicată este de 500 de lei, însă se poate plăti 250 de lei în termenul legal de 15 zile. Viorel Marinca spune că intenționează să conteste sancțiunea, dar că nemulțumirea sa nu este legată în primul rând de bani.

”O să fac contestație, dar zic, dacă se poate, să o facem și cunoscută. Adică, în felul ăsta promovăm agroturismul într-unul dintre cele mai frumoase sate din România. Nu amenda, adică nu suma mă deranjează, ci faptul că și cei tineri, influențați de alții, gândesc în felul ăsta în țara asta”, a afirmat bărbatul

Soțul femeii amendate consideră că situația ar trebui privită și în contextul specificului rural al localității Breb, cunoscută pentru gospodăriile tradiționale și peisajele sale. El spune că păsările care circulă pe ulițe nu reprezintă ceva neobișnuit într-un sat în care oamenii cresc animale și își lucrează pământurile. Bărbatul spune că ar fi înțeles o asemenea reacție dacă ar fi locuit într-un mare oraș, însă consideră că lucrurile stau diferit într-o comunitate rurală.

”Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic. Domnule, sunt eu cel nebun, pentru că țin în centrul Clujului găini.  În Elveția coboară vacile din munte și se oprește toată circulația. Și aici, la noi, te deranjează că ies niște găini. Adică dacă făceau pagubă, dacă stricau ceva, mă rog, ziceam. Dar faptul că probabil a intrat una și în curte și a lăsat un găinaț…, a explicat el.

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