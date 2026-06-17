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Ce înseamnă acest indicator rutier de parcare cu sigla unei farmacii și unde se găsește

Ce înseamnă acest indicator rutier de parcare cu sigla unei farmacii și unde se găsește
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Indicatorul S-17a face parte din procesul de reînnoire a semnalizării rutiere din Spania și este destinat să faciliteze accesul la anumite servicii esențiale prin intermediul locurilor de parcare cu utilizare limitată, scrie La Razon.

Semnele rutiere evoluează în același ritm ca orașele, obiceiurile de mobilitate și nevoile cetățenilor. În ultimii ani, reglementările spaniole au inclus noi semne și le-au actualizat pe cele existente pentru a aborda situații care abia existau la momentul proiectării catalogului tradițional de indicatoare rutiere.

Printre noile indicatoare care au stârnit cea mai mare curiozitate se numără unul care include simbolul unei farmacii alături de un „P” pentru parcare și un ceas. Deși nu este încă prezent pe toate străzile, mulți șoferi din Spania l-au întâlnit fără să știe exact ce indică sau ce reglementări implică.

Includerea sa în Regulamentul General de Circulație a generat o oarecare confuzie, mai ales pentru că combină mai multe elemente grafice a căror semnificație nu este imediat evidentă.

Indicatorul cunoscut sub numele de S-17a identifică o zonă de parcare rezervată unui scop specific pentru o perioadă limitată. Este recunoscut prin forma sa pătrată, fundalul albastru și prezența unui „P” însoțit de o pictogramă care indică serviciul de care este conectat spațiul.

Atunci când apare simbolul unei farmacii, înseamnă că spațiul este destinat să faciliteze accesul rapid la această unitate. Scopul este de a permite utilizatorilor să ridice medicamente sau să efectueze proceduri scurte legate de sănătate fără a ocupa un spațiu pentru perioade lungi de timp, împiedicând astfel ca acesta să rămână disponibil pentru alți șoferi.

Pe lângă pictograma legată de sănătate, indicatorul include un ceas sau un cronometru care avertizează că parcarea este supusă unei limite de timp.

Timpul maxim autorizat este de obicei indicat pe un panou suplimentar instalat sub indicator. În funcție de municipalitate sau de caracteristicile zonei, acesta poate varia de la câteva minute la aproximativ cincisprezece minute.

În unele cazuri, poate fi necesar și un disc de parcare afișat pe parbriz pentru a verifica ora sosirii.

De ce au fost create aceste locuri speciale de parcare?

Obiectivul acestei măsuri este similar cu cel al altor zone de parcare pe termen scurt implementate în diferite țări europene. Scopul său principal este de a asigura rularea vehiculelor în locații unde accesul rapid este deosebit de important.

Farmaciile sunt unul dintre cele mai evidente exemple. Mulți oameni trebuie să se oprească pentru câteva minute pentru a obține medicamente eliberate pe bază de rețetă sau provizii medicale urgente. Atunci când nu există locuri de parcare disponibile în apropiere, aceste comisioane pot deveni o dificultate suplimentară, în special pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă. Noua semnalizare permite rezervarea de locuri pentru aceste nevoi specifice și îmbunătățește accesibilitatea la serviciile considerate esențiale.

sursă foto: Elperiodico.com.

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