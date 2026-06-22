Ce se întâmplă cu România dacă alegem „răul cel mai mic”, trecerea Guvernului Veștea? Marius Tucă: „Nicușor Dan e un servant al Ucrainei”

În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalistul Marius Tucă a vorbit despre cum atitudinea lui Nicușor Dan față de Ucraina, chiar și după ce Guvernul Veștea ar trece.

Marius Tucă: „Deci, hai să ne gândim, să alegem răul cel mai mic, să treacă acest guvern, da? Și spun, pentru că m-am oprit aici. Crezi că Nicușor Dan, după ce va trece guvernul lui, va avea altă atitudine față de relația cu Ucraina? Pentru că el este un servant, ca să nu zic un valet, al Ucrainei.”

Luni seara, Marius Tucă a fost invitat la Realitatea Plus TV unde a vorbit despre atitudinea lui Nicușor Dan față de Ucraina, chiar și după ce Guvernul Veștea ar trece. Acesta a început prin a spune că nu își dorește să păcălească pe nimeni, mai ales în acest context social politic. Jurnalistuil propune un exercițiu de imaginație. Acesta propune să alegem răul cel mai mic și să treacă Guvernul Veștea. Un asemenea scenariu i-ar oferi lui Nicușor Dan tot ce și-ar putea dori. În acest context, Tucă se întreabă ce s-ar schimba în relația cu Ucraina. Opinia jurnalistului este că nu s-ar schimba nimic, pentru că președintele României este un servant, un valet al Ucrainei.