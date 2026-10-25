Vizibilitatea în trafic este scăzută, duminică dimineață, din cauza ceții, sub 200 de metri, iar pe anumite segmente de drum între 50 și 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzilor A0 Centura București, A2 București-Constanța și A3 București-Brașov, anunță centrul Infotrafic al Poliției Române.

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De asemenea, este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din 29 de județe, respectiv Arad, Bihor, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Brăila, Ialomița, Argeș, Prahova, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Olt, Dolj, Botoșani, Suceava, Iași, dar și în municipiul București.

La nivel național, se circulă pe un carosabil parțial umed, cu valori de trafic scăzute, mai transmit autoritățile care au o serie de sfaturi pentru șoferi.

„Ceaţa impune din partea celor aflaţi la volan, dar şi a celorlalte categorii de participanţi la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.

Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, trebuie folosite şi luminile de ceaţă”, au transmis reprezentanții Infotrafic.

Opt coduri galbene de ceață emise de ANM

ANM a emis, duminică dimineață, opt coduri galbene de ceață. Potrivit meteorologilor, ceața se va ridica la ora 9.00 în județele Arad, Bihor, Botoșani, Iași.

Feonomenul va persista însă până la ora 10.00 în județul Cluj și în Capitală.

Abia la ora 11.00 ceața se va ridica și în județele Constanța, Tulcea, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman.