Cei doi factori care tind să accelereze îmbătrânirea biologică, potrivit unui studiu. Efectele apar încă din copilărie

Un nou studiu internațional arată că există doi factori care tind să accelereze îmbătrânirea biologică. De altfel, efectele apar încă din copilărie. Studiul a fost publicat în revista „Nature Human Behaviour”, iar acesta conține rezultate din 140 de alte studii independente la care au luat parte zeci de mii de subiecți.

Studiul a fost realizat de cercetători de la Institutul Max Planck și Universitatea Columbia. Analiza a reunit rezultatele a 140 de cercetări și date de la 65.919 de participanți. Eșantionul a cuprins vârstele de la nou-născuți la 86 de ani.

Cercetătorii au constatat că sărăcia și discriminarea sunt asociate cu o îmbătrânire biologică mai rapidă. Pentru evaluare, ei au folosit „ceasuri epigenetice”, instrumente care analizează modificările ADN-ului și estimează vârsta biologică a organismului, diferită de cea din buletin.

Sărăcia și discriminarea sunt asociate cu o îmbătrânire biologică mai rapidă

Cercetătorii folosesc aceste metode pentru a măsura impactul mediului și al condițiilor sociale asupra sănătății. Analiza arată că noile ceasuri epigenetice surprind mai bine efectele factorilor sociali. În schimb, versiunile mai vechi au indicat legături mai slabe cu statutul socioeconomic.

Astfel de efecte, însă, apar încă de la vârste fragede. Studiul arată că efectele sărăciei pot fi observate încă din copilărie, prin semne ale unei îmbătrâniri biologice accelerate. Aceste efecte persistă și la vârsta adultă. Cercetătorii spun că experiențele din primii ani de viață pot influența sănătatea pe termen lung.

Cercetătorii au analizat și diferențele dintre grupurile etnice din SUA. Rezultatele indică o îmbătrânire biologică mai accelerată în rândul participanților afro-americani față de cei albi. Diferențe au fost observate și în cazul participanților latino, însă acestea au fost mai puțin pronunțate, arată Phys.org.

Autorii acestui studiu spun că rezultatele ar putea ajuta la evaluarea mai precisă a efectelor politicilor sociale asupra sănătății. În viitor, metodele ar putea fi folosite pentru a analiza impactul măsurilor anti-sărăcie, al reformelor din educație sau al programelor medicale. Cercetătorii afirmă că studiul oferă cea mai amplă analiză de până acum a legăturii dintre condițiile sociale și îmbătrânirea biologică.

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