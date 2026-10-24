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Cine este cel mai sărac ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină

Cine este cel mai sărac ministru din Guvernul Luca Niculescu. Îngropat în datorii, nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină
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Într-un Guvern în care unii miniștri dețin proprietăți imobiliare, terenuri întinse, bijuterii de zeci de mii de euro și economii impresionante, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, face notă discordantă. Potrivit declarației de avere completate în iulie 2025, cel mai recent document public, social-democratul nu deținea nicio casă, niciun apartament și niciun teren. În schimb, documentul arată datorii de peste 720.000 de lei, inclusiv un împrumut de 600.000 de lei contractat de la o persoană fizică.

Alexandru Florin Rogobete, reconfirmat la conducerea Ministerului Sănătății în Cabinetul Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie 2026, se numără printre demnitarii cu o situație patrimonială neobișnuită în comparație cu cea a unora dintre colegii săi de Guvern. Deși a ocupat funcții importante în administrația publică, declarația sa de avere din 23 iulie 2025 arată că nu figura cu proprietăți imobiliare, iar obligațiile financiare declarate depășeau considerabil economiile și investițiile deținute.

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Situația contrastează puternic cu averile altor membri ai Executivului, prezentate într-o analiză publicată de Gândul. Spre exemplu, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat sute de mii de euro și dolari în conturi, alături de proprietăți imobiliare, în timp ce ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, figurează cu bijuterii evaluate la 40.000 de euro.

Alexandru Rogobete nu are nici casă, nici terenuri și nici mașină

Potrivit declarației de avere depuse la 23 iulie 2025, Alexandru Rogobete nu a trecut niciun bun la capitolul proprietăți imobiliare.

Rubricile dedicate terenurilor agricole, intravilane sau forestiere sunt goale. Aceeași situație apare și în cazul clădirilor: ministrul nu a declarat apartamente, case de locuit, case de vacanță sau spații comerciale.

Nici la capitolul autoturisme situația nu este diferită. Documentul nu cuprinde vreun vehicul aflat în proprietatea sa la momentul declarării.

Există însă o tranzacție consemnată în declarația de avere. Pe 3 martie 2025, Rogobete a vândut un autoturism pentru suma de 45.000 de lei, potrivit contractului menționat în document.

De asemenea, ministrul nu a declarat bijuterii, metale prețioase, obiecte de artă sau alte bunuri de valoare care să depășească pragul legal de raportare.

Datorii de 720.810 lei. Cel mai mare împrumut, de 600.000 de lei, a fost contractat de la o persoană fizică

Cea mai surprinzătoare parte a declarației de avere este capitolul dedicat datoriilor.

Conform documentului, ministrul Sănătății avea declarate șase obligații financiare, în valoare cumulată de 720.810 lei

Cinci dintre acestea sunt aferente unor produse bancare, precum credite de nevoi personale, refinanțări, carduri de credit și descoperiri de cont.

Astfel, Rogobete a declarat o datorie de 39.810 lei către ING Bank România, provenită dintr-o refinanțare contractată în 2022, cu scadența în 2027.

La Banca Comercială Română figurează cu două obligații financiare, de 15.000 de lei pentru un card de credit și de 20.000 de lei pentru o descoperire de cont. Ambele au fost contractate în 2022 și au scadența în 2027.

Pe lista datoriilor mai apare un credit de nevoi personale de 30.000 de lei, contractat în 2022 de la Raiffeisen Bank, precum și un alt împrumut de 16.000 de lei de la ING Bank, contractat în 2023, cu scadența în 2028.

În total, obligațiile către instituțiile bancare însumează 120.810 lei.

Cea mai mare datorie declarată este însă un împrumut de 600.000 de lei, contractat în anul 2024 de la o persoană fizică, în baza unui contract notarial.

Potrivit declarației de avere, împrumutul avea scadența în 2025.

Documentul, completat în iulie 2025, nu precizează scopul pentru care a fost contractată suma și nici nu permite stabilirea situației actuale a datoriei, respectiv dacă aceasta a fost achitată sau refinanțată.

Câți bani avea Alexandru Rogobete în conturi

Deși obligațiile financiare declarate sunt consistente, disponibilitățile bancare și fondurile de investiții raportate de ministrul Sănătății sunt considerabil mai mici.

Declarația de avere consemnează conturi deschise la ING Bank, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank și Banca Transilvania.

La ING Bank, Rogobete avea un sold de 3.019,63 lei, iar într-un cont deschis la BCR figura suma de 4.477,56 lei.

La Raiffeisen Bank sunt menționate două conturi curente, unul cu sold zero, iar celălalt cu 3.302 lei. Tot la această instituție, ministrul a declarat două fonduri de investiții, în valoare de 3.900 de lei, respectiv 1.500 de lei.

Cea mai mare sumă dintr-un cont curent era la Banca Transilvania, unde ministrul figura cu 18.500 de lei.

În total, conturile bancare și fondurile de investiții declarate însumau 34.699,19 lei, echivalentul unei fracțiuni din datoriile raportate.

A împrumutat PSD cu 198.000 de lei și deține titluri de stat

Declarația de avere a lui Alexandru Rogobete mai conține însă un detaliu important.

Deși figurează cu datorii substanțiale, ministrul a declarat și un împrumut acordat Partidului Social Democrat, în valoare de 198.000 de lei.

Suma apare la capitolul „Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate”, ceea ce înseamnă că reprezintă o creanță a ministrului, nu o datorie suplimentară.

În același capitol sunt menționate titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, cu o valoare totală declarată de 8.000 de lei.

Astfel, dacă sunt adunate soldurile conturilor, fondurile de investiții, împrumutul acordat PSD și titlurile de stat, activele financiare declarate ajung la aproximativ 240.700 de lei.

Această sumă rămâne mult sub totalul datoriilor de 720.810 lei raportate în document. Diferența dintre aceste categorii financiare este de aproximativ 480.000 lei.

Ce salarii a încasat Alexandru Rogobete

În ceea ce privește veniturile, situația este diferită. Alexandru Rogobete a raportat în declarația de avere sume încasate din mai multe funcții publice și universitare.

În anul fiscal anterior depunerii documentului, acesta a obținut 155.750 de lei din activitatea de secretar de stat în Ministerul Sănătății.

La această sumă se adaugă 72.740 de lei din activitatea de asistent universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, unde a activat în domeniul ATI.

Ministrul a mai declarat 3.042 de lei de la Camera Deputaților, precum și un venit de 48 de lei din investiții.

În total, veniturile anuale raportate de Alexandru Rogobete s-au ridicat la 231.580 de lei.

Prin comparație, datoriile înscrise în declarația de avere erau de peste trei ori mai mari decât veniturile obținute în anul fiscal precedent.

Contrast uriaș cu averile altor miniștri din Guvernul Niculescu

Situația patrimonială a ministrului Sănătății atrage atenția în contextul averilor declarate de alți membri ai noului Executiv.

Potrivit analizei publicate vineri de Gândul, care citează ziare.com, Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a raportat cinci conturi în euro care însumează 345.904 euro și patru conturi în dolari, în valoare totală de 362.039 de dolari. Acesta figurează și cu proprietăți imobiliare și terenuri în declarația de avere a familiei.

La rândul său, ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a declarat bijuterii evaluate la 40.000 de euro, un teren intravilan, o casă deținută în coproprietate și un apartament.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat terenuri moștenite și economii de peste 146.000 de euro.

În acest peisaj, Alexandru Rogobete se remarcă prin absența proprietăților imobiliare și prin nivelul ridicat al datoriilor înscrise în ultima declarație de avere analizată.

Potrivit declarației din 23 iulie 2025, Alexandru Rogobete nu avea în proprietate nicio casă și niciun teren, dar figura cu datorii de peste 720.000 de lei. Este una dintre cele mai izbitoare situații financiare din rândul membrilor Cabinetului Luca Niculescu ale căror declarații de avere au fost analizate.

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