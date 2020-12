Cine este AUR, surpriza alegerilor parlamentare 2020. George Simion, fondatorul partidului, militează pentru unirea cu Republica Moldova

AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), care potrivit rezultatelor exit-poll ar intra în Parlament, trecând pragul electoral de 5%, este un partid înființat în toamna anului trecut de George Simion, fondator al Platformei Unioniste Acțiunea 2012, care militează pentru unirea României cu Republica Moldova. În urmă cu 4 ani, Simion a fost reținut și expulzat în Rep. Moldova, având o interdicție de 5 ani de a intra în această țară! Partidul său se definește drept unul „de dreapta, conservator, patriot și unionist”.

Potrivit BEC, după numărarea a 95% din voturi, AUR se situează pe locul patru, după USR PLUS, cu 8,7%.

În 2019, George Simion a candidat la alegerile europarlamentare, ca independent, cu sloganul „ROMÂNIA MARE ÎN EUROPA”.

La alegerile locale din septembrie pentru PMB, din partea AUR a candidat copreședintele partidului, fostul jurnalist Claudiu Târziu, scrie HotNews.ro.

Din conducerea AUR face parte, ca președinte al Senatului, filosoful și scriitorul Sorin Lavric, dar și actorul Mircea DIACONU, fost europarlamentar.

AUR mizează pe valori precum familia, patria, credința, libertatea, fiind susținut de grupări neo-legionare, precum Frăția Ortodoxă Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de Biruință, condusă de D.C. Grăjdean.

AUR a organizat în toamnă proteste antimască la București, precum și un marș electoral de 1 decembrie, la Alba Iulia.

În 2019, Simion alături de reprezentanți ai mai multor organizații neo-legionare au fost în centru tensiunilor de la VALEA UZULUI, unde aceștia au rupt poarta cimitirului închis de autoritățile UDMR.

„După campania de la europarlamentare din 2019, am candidat independent, conduc un partid conservator care luptă pentru tradiţii. Suntem pentru libertatea de opţiune, considerăm viaţa sacră de la concepere, dar e alegerea fiecărei persoane dacă a face sau nu avort. În TV de ştiri nu mai există libera exprimare, nu am putut intra la nicio televiziune, am făcut campanie pe net”, a afirmat Simion, la Marius Tucă Show.