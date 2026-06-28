Gândul a aflat, în premieră, cine este cheful Parlamentului din mâna căruia senatorii şi deputaţii mănâncă pe săturate, la nişte preţuri potrivite cu salariile lor.

În ultimul an, restaurantul Palatului Parlamentului, de la nivelul S1, a trecut prin multe transformări.

În 2025, comisarii Protecţiei Consumatorilor au descins în cadrul unui control inopinat, iar la plecare au închis unitatea şi au aplicat amenzi în valoare de 72.000 de lei.

La scurt timp, după îndeplinirea măsurilor pentru a putea fi redeschisă, unitatea a schimbat firma care furniza mâncare. Odată cu aceasta, a fost schimbat şi meniul servit clienţilor, la nişte preţuri raportate la mărimea porţiilor. Ocazie cu care a ajuns să gătească la Parlament unul dintre cei mai apreciaţi bucătari români.

Masterchef Silviu Nedelea este cel care pregăteşte mâncarea senatorilor şi deputaţilor români

În zilele noastre, coada de la intrare, care se întinde până în interior, pe două rânduri, e semn că e ora mesei.

Din spatele vitrinelor se zăreşte o figură familiară care pune mâncare în farfurii, serveşte angajaţii Parlamentului cu repeziciune şi un zâmbet.

Câţiva l-au şi recunoscut. Este marsterchef Silviu Nedelea, care a devenit celebru după ce a participat la unul dintre cele mai urmărite show-uri culinare de televiziune.

Acesta se prezintă drept „genul de chef care nu doar gătește, ci spune o poveste”. Încă de la 14 ani visul lui era să devină bucătar.

În prezentarea pe care şi-o face în cadrul emisiunii culinare, spune că a gătit pentru Regele Mihai, pentru fostul preşedinte al SUA, George W. Bush, pentru fostul premier al Italiei, Silvio Berlusconi şi pentru fostul cancelar german, Angela Merkel.

„Nu cred că există personalitate din ţară pentru care să nu fi gătit”, spune chef Silviu Nedelea.

L-am abordat pe chef Nedelea la parlament, pe care abia l-am zărit aplecat peste tăvile cu preparate diverse, pregătite pentru aleşii neamului. În timpul acesta, la coadă, aşteptau răbdători parlamentarii, cu tăvi în mâini, alături de ceilalţi angajaţi ai instituţiei.

Silviu Nedelea spune despre sine că nu vrea să se laude şi că „este uman”. A ajuns să gătească pentru senatori şi deputaţi graţie faptului că firma pentru care lucrează colaborează şi cu restaurantul din Parlament.