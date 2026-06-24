Un deputat UNIT cere Guvernului României, printr-o solicitare oficială, să iniţieze demersuri către Comisia Europeană și Consiliul UE pentru reducerea sau suspendarea contribuției de solidaritate a României pe 2026, adică de refugiaţi care ajung pe teritoriul românesc.

Este vorba despre cotele de refugiaţi care au revenit României, în comparaţie cu alte state membre care au primit reduceri similare.

„Polonia a făcut deja acest lucru dar, ca de obicei România are cei mai prosti și incapabili negociatori”, spune Aurora Tăsica Simu, de la partidul UNIT.

Potrivit informaţiilor inserate în solicitare, României i-a fost stabilită o cotă echitabilă de 3,1480%, căreia îi corespunde o contribuție de 661 de relocări (sau măsuri de solidaritate echivalente). România a fost încadrată, așadar, în categoria statelor pur contributoare.

„România a acordat protecție temporară unui număr de aproximativ 214.000 de cetățeni ucraineni beneficiari ai protecției temporare (conform Eurostat, date la 31 martie 2026). Aceștia au beneficiat de acces la educație, servicii medicale, piața muncii și locuire, generând o presiune cumulată, de durată, asupra bugetului de stat și a sistemelor naționale de educație, sănătate și asistență socială. Spre deosebire de statele menționate, România, care găzduiește la rândul său, o populație semnificativă de refugiați ucraineni și care asigură paza unui segment important al frontierei externe a Uniunii, nu a fost încadrată nici măcar în categoria statelor

„expuse riscului de presiune migratorie”, fiind tratată ca stat pur contributor. Aceeași situație de fapt (presiune migratorie cumulată, incluzând o populație numeroasă de refugiați găzduiți) a condus, în cazul altor state membre, la recunoașterea unei situații migratorii semnificative și la reducerea contribuției. Echitatea și coerența aplicării dreptului Uniunii impun ca acest criteriu să fie evaluat și în privința României”, se arată în document.

„Noi putem preveni problemele care există în ţările europene care și-au deschis ușile imigranților, dar nu avem oameni capabili să ne protejeze”, mai spune deputatul UNIT.