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Cine sunt ”liberalii” din Guvernul Niculescu. Trei nume de pe lista premierului desemnat au lucrat în cabinete PNL

Elena Popescu
Cine sunt ”liberalii” din Guvernul Niculescu. Trei nume de pe lista premierului desemnat au lucrat în cabinete PNL
Foto: Facebook/Luca Niculescu
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În mod oficial, lista depusă la parlament de Luca Niculescu conține nume de miniștri desemnați de Partidul Social Democrat și specialiști fără apartenență politică. Totuși, unii dintre tehnocrații propuși au activat în trecut în cabinete PNL sau pot fi asimilați curentului liberal.

PSD își asumă participarea la guvernare, în timp ce alte portofolii sunt rezervate unor specialiști fără apartenență politică declarată. O privire asupra parcursului profesional al miniștrilor propuși arată însă că trei dintre aceștia au avut legături importante cu guvernele conduse de PNL.

Alexandru Nazare, liberalul care ar putea rămâne la conducerea Finanțelor

Conform informațiilor publice, Nazare este un politician care a ajuns în Parlament pe listele PDL și PNL. El a făcut parte din mai multe guverne liberale ca ministru sau ca secretar de stat. Este ministru al Finanțelor din 2025 în guvernul Ilie Bolojan, după ce a deținut același portofoliu în guvernul Florin Cîțu. Nazare a mai fost ministru al Transporturilor în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.

În 2012, a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Astfel, în cazul în care Guvernul Niculescu va primi votul de încredere al Parlamentului, Alexandru Nazare ar urma să continue la Finanțe, deși noua formulă guvernamentală nu include oficial PNL.

Sorin Costreie, propus la Educație. A lucrat cu Orban, Cîțu și Ciucă

Un alt nume cu un trecut profesional strâns legat de guvernele liberale este Sorin Costreie, propus pentru funcția de ministru al Educației. Profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, acesta este consilier prezidențial pentru educație și cercetare din 17 noiembrie 2025.

Tehnocratul Sorin Costreie a acumulat o experiență extinsă în administrația centrală din România, activând în cadrul aparatului guvernamental sub mandatele a patru premieri diferiți. A lucrat alături de tehnocratul Dacian Cioloș și apoi a fost păstrat în trei cabinete conduse de premieri liberali. Costreie a acumulat experiență în administrația centrală în timpul mandatelor mai multor premieri. A lucrat în Guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, dar și în cabinetele liberalilor Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

Pe portalul Administrației Prezidențiale scrie că ”începând din 17 noiembrie 2025, Sorin Costreie (n. 1971) este consilier prezidențial pentru educație şi cercetare.”

”Sorin Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei. A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului”, scrie pe portalul Administrației.

Dumitru Chisăliță, propus la Energie după colaborarea cu Sebastian Burduja

Și propunerea pentru Ministerul Energiei are legături cu un fost ministru liberal. Dumitru Chisăliță, fondatorul Asociației Energia Inteligentă, a fost consilier onorific al ministrului Energiei în perioada 2023-2025, în timpul mandatului lui Sebastian Burduja.

Inginer de profesie, Chisăliță are o experiență de peste 30 de ani în domeniul energetic, în special în sectorul gazelor naturale. A ocupat funcții de conducere în industrie, inclusiv la Romgaz, unde a fost director și președinte al Consiliului de Administrație.

În ultimii ani, acesta a devenit o prezență cunoscută în dezbaterile publice privind prețurile energiei, liberalizarea pieței, siguranța aprovizionării și tranziția energetică.

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