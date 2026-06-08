Clujul, model de dezvoltare pentru România: de la competiția locală la o strategie națională a colaborării

Dezvoltarea accelerată a județului Cluj, și în special a municipiului Cluj-Napoca, din ultimele două decenii reprezintă una dintre cele mai relevante povești de succes economic din România. Mesajul comun transmis de liderii administrației publice, ai mediului financiar, ai companiilor energetice și IT, ai economiei circulare și mediului academic în cadrul evenimentului „Portret România – Cluj-Napoca ” este clar: succesul nu a fost rezultatul unei singure investiții sau al unei singure politici publice, ci consecința unei colaborări constante între administrație, universități, investitori și mediul de afaceri.

Experiența Clujului poate constitui baza unei politici publice naționale orientate spre competitivitate regională, investiții și inovare.

Una dintre concluziile dominante ale dezbaterii a fost că dezvoltarea economică nu poate fi construită exclusiv de administrație și nici exclusiv de mediul privat. Ea apare atunci când cele două componente lucrează împreună în jurul unor obiective comune.

Clujul a demonstrat că parteneriatul dintre instituții, universități și companii poate genera un ecosistem economic capabil să atragă investiții, să creeze locuri de muncă și să păstreze talentul în regiune. Dezvoltarea infrastructurii, investițiile în educație și dialogul constant dintre actorii locali au contribuit la transformarea județului într-un pol regional de creștere.

Această abordare trebuie transformată într-o politică publică națională care să încurajeze guvernanța colaborativă la nivel regional. Consiliile județene, primăriile, universitățile și companiile ar trebui să fie implicate în structuri permanente de consultare și planificare economică.

Investițiile private, motorul creșterii economice

O altă idee centrală a fost că prosperitatea nu poate fi construită prin redistribuire, ci prin generarea de valoare economică. Dezvoltarea unei regiuni depinde în mod direct de capacitatea sa de a atrage și susține investitori, antreprenori și companii competitive.

Clujul a reușit să creeze un climat favorabil investițiilor prin predictibilitate administrativă, infrastructură în dezvoltare și acces la forță de muncă bine pregătită. Rezultatul este un ecosistem economic în care investițiile generează alte investiții, iar succesul unei companii contribuie la dezvoltarea întregii comunități.

La nivel național, acest model sugerează necesitatea unei strategii care să reducă birocrația, să accelereze autorizările și să stimuleze investițiile productive cu impact regional. Regiunile performante trebuie încurajate să devină locomotive economice pentru zonele din jur, contribuind la reducerea decalajelor de dezvoltare.

Universitățile și capitalul uman, resurse strategice

Unul dintre motivele pentru care Clujul continuă să atragă investiții este capacitatea sa de a genera și reține talent. Universitățile au devenit un element central al ecosistemului economic local, furnizând resursa umană necesară companiilor și stimulând inovarea.

Prezența unui număr mare de studenți și absolvenți contribuie la atractivitatea regiunii pentru investitori. În același timp, colaborarea dintre universități și companii facilitează transferul de cunoștințe și dezvoltarea unor competențe adaptate cerințelor pieței.

Pentru România, această experiență indică necesitatea unei politici publice care să consolideze legătura dintre educație și economie. Centrele universitare trebuie integrate în strategiile regionale de dezvoltare, iar programele de pregătire trebuie adaptate la nevoile industriilor viitorului.

De la centru de investiții la exportator de know-how

Clujul nu mai este doar un beneficiar al investițiilor. Tot mai multe companii locale dezvoltă produse, servicii și tehnologii care pot fi exportate pe piețele internaționale.

Această tranziție de la statutul de destinație pentru capital la cel de furnizor de inovație reprezintă un pas esențial în maturizarea economică a unei regiuni. În domenii precum tehnologia, energia, serviciile financiare sau industria creativă, companiile din Cluj demonstrează că România poate produce valoare adăugată ridicată și expertiză competitivă la nivel european.

O strategie națională de competitivitate ar trebui să sprijine mai puternic internaționalizarea companiilor românești și dezvoltarea ecosistemelor regionale de inovare.

Economia verde și sustenabilitatea, piloni ai dezvoltării viitoare

Succesul economic nu poate fi separat de obiectivele de sustenabilitate. Implementarea Sistemului Garanție-Returnare și rezultatele obținute în județul Cluj demonstrează că tranziția către economia circulară poate genera beneficii economice și de mediu simultan.

Participarea activă a cetățenilor, implicarea autorităților și colaborarea cu mediul privat au făcut din Cluj unul dintre liderii naționali în acest domeniu. Experiența arată că politicile de mediu au cele mai bune rezultate atunci când sunt construite prin parteneriate și sunt susținute de investiții în infrastructură și educație.

În viitor, competitivitatea regiunilor va fi evaluată nu doar prin prisma indicatorilor economici clasici, ci și prin capacitatea de a integra principiile economiei verzi, eficienței energetice și circularității.

Recomandări de politică publică

Experiența Clujului indică cinci direcții strategice care ar putea fi extinse la nivel național:

1. Instituționalizarea colaborării dintre administrație, universități și mediul privat prin consilii regionale de dezvoltare economică.

2. Accelerarea investițiilor publice în infrastructură pentru creșterea conectivității regionale.

3. Consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii prin programe dezvoltate împreună cu mediul de afaceri.

4. Sprijinirea companiilor inovatoare și a exportului de tehnologie și know-how românesc.

5. Extinderea proiectelor de economie circulară și sustenabilitate ca instrumente de dezvoltare economică.

Concluzie

Modelul Cluj nu este rezultatul unei formule miraculoase, ci al unei filozofii de dezvoltare bazate pe colaborare, investiții și viziune pe termen lung. Lecția principală este că dezvoltarea durabilă apare atunci când administrația, mediul privat, universitățile și comunitatea își asumă obiective comune și acționează împreună. Într-o perioadă în care România caută noi motoare de competitivitate, experiența Clujului oferă nu doar un exemplu de succes local, ci și o posibilă direcție strategică pentru dezvoltarea întregii țări.

Partenerii conferinței Gândul Portret România – Cluj-Napoca au fost E-Infra, Banca Transilvania, RetuRO și Electrica.