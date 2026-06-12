Cetăţenii comunei Sânger din Mureş sunt chemaţi la urne pe 14 iunie unde îşi vor exprima votul în cadrul referendumului local de demitere a primarului Vasile Grec.

Motivele invocate sunt legate de crearea unui climat de teamă în comunitate şi presiuni administrative, pe care edilul Grec le pune în seama fostului edil, Alexandru Măgheran.

Prefectura a considerat motivele întemeiate şi a aprobat organizarea referendumului. Costurile sunt echivalente cu bugetul localităţii încasat de pe terenuri, adică peste 200.000 de lei.

Context în care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, pe 14 iunie 2026, are loc referendumul local din comuna Sânger, județul Mureș, ce are ca obiect demiterea primarului.

AEP pune la dispoziţie linkul unde pot fi găsite rezultatele votului, în timp real

Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Rezultatul votului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din numărul celor înscriși pe listele electorale permanente.

Scrutinul are loc între orele 07:00 și 23:00. Cetățenii votează la secția de votare la care este arondat imobilul în care își au domiciliul ori reședința.

Pentru identificarea secției de votare, alegătorii pot consulta Registrul electoral, disponibil la următorul link: www.registrulelectoral.ro

Lista secțiilor de votare este publicată pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunile REFERENDUM LOCAL și Management electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare.

Detalii mai pot fi găsite şi la următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2026/05/Registrul-Sec%C8%9Biilor-de-votare-actualizat-la-20.05.2026.xlsx

La referendumul local nu se poate vota cu pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic sau pașaportul simplu temporar.

Specimenul buletinului de vot poate fi consultat la următorul link https://ms.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/40/2026/06/Sanger-2026_BV_REF_MS3.pdf

Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real pe pagina https://prezenta.roaep.ro/

Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista numai pe baza ecusoanelor emise de asociația, fundația sau instituția mass-media acreditată de AEP, însoțite de actul de identitate.

Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 06:00 și până la momentul încheierii și semnării proceselor-verbale.