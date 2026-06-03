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Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”

Nicolae Oprea
Controversa lucrărilor de la Spitalul „Marius Nasta”. Primăria Sectorului 4: „Ministerul Sănătății a omis să spună că noi ne ocupăm de proiect”
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Primăria Sectorului 4 a transmis, miercuri, că solicită Ministerului Sănătății (MS) să reia un comunicat de presă prin care se anunță lucrările la Spitalul „Marius Nasta”. Administrația condusă de Daniel Băluță acuză MS că a omis să transmită faptul că proiectul privind reabilitarea spitalului este în coordonarea Sectorului 4 al Municipiului București, „în calitate de autoritate contractantă, precum și de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP)”.

Update 14: 15: și premierul Ilie Blojan a anunțat, miercuri, deblocarea proiectului de la Marius Nasta, tot fără să menționeze că Primăria Sectorului 4 coordonează investiția:

„Am deblocat astăzi lucrările la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, unul dintre spitalele aflate pe lista proiectelor finanțate din fonduri europene prin PNRR. Am reaprobat în ședința de Guvern indicatorii tehnico-economici, astfel încât constructorul să își poată încasa plățile restante și lucrările să fie reluate în condiții normale, după ce activitatea din șantier a fost întreruptă în ultimele luni din cauza întârzierilor la plată.

Proiectul de la „Marius Nasta” presupune modernizarea și extinderea infrastructurii medicale prin realizarea unui nou centru de diagnostic și tratament al tuberculozei, cu săli moderne de operație, unități de terapie intensivă și facilități pentru intervenții multidisciplinare. De asemenea, au fost incluse soluțiile tehnice necesare pentru noua secție ATI și pentru laboratorul de bronhoscopie, investiții importante pentru creșterea capacității de diagnostic și tratament. Valoarea totală a proiectului este de 640 milioane de lei, din care aproximativ 391 de milioane de lei reprezintă restul de executat. Finanțarea este asigurată prin PNRR și din bugetul de stat”, a anunțat premierul demis Ilie Bolojan.

Știrea inițială:

„Sectorul 4 reîncepe lucrările la construcția noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei de pe Calea Șerban Vodă, aflat în acest moment la un procent de finalizare de 80%. Datorită implicării premierului interimar, Ilie Bolojan, a ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila și a ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, proiectul a fost deblocat în urma aprobării, în ședința de Guvern de astăzi, 3 iunie, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, astfel încât, în momentul de față, nu mai există niciun impediment administrativ sau economic care să determine eventuale întârzieri față de termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor, respectiv luna august a anului curent. Pentru corecta informare a opiniei publice, menționăm faptul că lucrările au fost reluate de îndată sub coordonarea Sectorului 4 al Municipiului București, în calitate de autoritate contractantă, precum și de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă, de altfel, de buna desfășurare a investiției, precum și de efectuarea plăților către constructor. Dintr-o regretabilă eroare, din comunicarea oficială a Ministerului Sănătății de astăzi, această informație referitoare la autoritatea care implementează și care își asumă, cu responsabilitate, finalizarea investiției, a fost omisă. Așadar, constructorul se află deja în șantier cu toate efectivele de muncitori disponibile și își concentrează eforturile către finalizarea finisajelor interioare”, a transmis miercuri Primăria Sectorului 4.

Ce a comunicat Ministerul Sănătății despre proiectul de la „Marius Nasta”

Acesta este comunicatul transmis de Ministerul Sănătății, despre care PS4 spune că ar trebui modificat:

„Finanțarea pentru Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi a fost deblocată! Constructorul a revenit deja pe șantier.

Astăzi, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, pas esențial pentru continuarea finanțării și a lucrărilor la noul spital din cadrul Institutului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.Noul Centru de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi va oferi pacienților condiții moderne de îngrijire și tratament”, a transmis MS.

Pavilionul Zerlendi, refăcut de Primăria Sectorului 4

Noul ansamblu medical va fi edificat pe Calea Șerban Vodă nr. 189, construit de la zero, pe terenul unde au fost clădirile „Zerlendi” ale Institutului „Marius Nasta”. Construite în 1894, aflate într-o stare deplorabilă, au fost închise în 2020 și urmează să fie dezafectate în următoarele trei luni.

Proiectul va costa 72 milioane de euro. Va avea 115 paturi (din care 19 vor fi de terapie intensivă), trei săli de operație, laboratoare de cercetare și analize, ambulatoriu, sală de Imagistică și Radiodiagnostic, compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S.

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