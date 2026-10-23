Cristela Georgescu, mesaj după anunțul că Georgescu rămâne închis: „Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce Curtea de Apel București a decis, vineri, 23 octombrie, că acesta va rămâne în arest preventiv. Mesajul vine în contextul în care sute de susținători ai lui Georgescu au înfruntat ploaia și frigul, adunându-se în fața instanței pentru a-și manifesta sprijinul față de fostul prezidențiabil.

Într-o postare publicată pe Facebook, Cristela Georgescu a făcut referire la atmosfera din fața Curții de Apel București, unde oamenii au stat ore întregi sub umbrele, în ploaie, așteptând decizia judecătorilor.

Soția lui Călin Georgescu a descris momentul în termeni profund religioși, asociind ploaia care a căzut peste București cu lacrimile și rugăciunile celor prezenți.

„Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…”, a scris Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu, mesaj de mulțumire pentru susținătorii soțului său

În aceeași postare, Cristela Georgescu le-a transmis un mesaj de recunoștință celor care au venit să îl susțină pe Călin Georgescu, dar și celor care s-au rugat pentru familia sa.

„Mare milă și mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu, atunci când veți avea cea mai mare nevoie, pentru toată dragostea și jertfa voastră, familia mea mare!”, a transmis aceasta.

Postarea începe cu un îndemn la răbdare, atribuit părintelui Adrian Făgețeanu, mărturisitor al credinței în închisorile comuniste: „Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!”.

Cristela Georgescu a subliniat, totodată, importanța solidarității și a rugăciunii, transmițând că susținătorii familiei vor rămâne uniți în credință.

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu au protestat în ploaie

Aproximativ 300 de persoane s-au adunat vineri dimineață în fața Curții de Apel București, în ciuda ploii torențiale, pentru a aștepta hotărârea judecătorilor.

Manifestanții au fluturat steaguri tricolore și au scandat mesaje de susținere pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale. Protestul a afectat inclusiv circulația rutieră pe Splaiul Independenței, unde participanții au ocupat carosabilul.

După anunțarea deciziei de menținere a arestului preventiv, mai mulți protestatari au început să huiduie și să strige „Ați mințit poporul cu televizorul!”, exprimându-și nemulțumirea față de hotărârea instanței.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv. Decizia Curții de Apel București este definitivă

Judecătorii Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT și au desființat hotărârea Tribunalului București din 13 octombrie, prin care fusese aprobată înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Hotărârea a fost pronunțată după constituirea unui complet de divergență, întrucât cei doi judecători nu ajunseseră inițial la o soluție comună.

Prin decizia definitivă de vineri, solicitarea lui Călin Georgescu de a fi plasat în arest la domiciliu a fost respinsă ca neîntemeiată.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat. Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro, legată de o afacere cu metale prețioase.

Decizia privind menținerea arestului preventiv nu stabilește vinovăția lui Călin Georgescu, acesta beneficiind în continuare de prezumția de nevinovăție.