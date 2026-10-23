CSM avertizează Guvernul că trebuie să respecte hotărârile judecătorești definitive

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) transmite un avertisment Guvernului în privința obligației de a achita drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

Instituția subliniază că statul nu poate invoca lipsa resurselor financiare pentru a refuza plata sumelor datorate, chiar dacă, în situații excepționale, poate recurge la eșalonarea acestora.

”În contextul deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Pușcașu și alții împotriva României, Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, în cadrul procedurii, Guvernul nu a contestat existența creanțelor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, ci a invocat posibilitatea eșalonării plății acestora, în considerarea dificultăților bugetare.

În aplicarea unei jurisprudențe constante, Curtea Europeană a reafirmat că statul nu poate invoca lipsa resurselor financiare pentru a refuza executarea hotărârilor judecătorești, dar că, în circumstanțe excepționale, inclusiv în situații economice și bugetare deosebit de dificile, poate adopta măsuri de eșalonare a plăților, cu respectarea unui just echilibru între interesele generale și drepturile creditorilor”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

”Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o chestiune de oportunitate bugetară”

Potrivit instituției, obiectul acestui proces a fost tocmai nerespectarea de către Guvern a termenelor de plată stabilite prin propriile acte normative.

”Posibilitatea eșalonării nu înlătură însă obligația executării. Odată stabilit un calendar de plată, autoritățile au obligația de a-l respecta. Tocmai nerespectarea de către Guvern a obligațiilor de plată devenite scadente, potrivit propriilor acte normative de eșalonare, a constituit obiectul litigiului soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 15 octombrie 2026. Cele două cauze privesc, așadar, chestiuni juridice distincte.

Totodată, Consiliul atrage atenția că numeroasele litigii salariale din sectorul public, inclusiv cele privind magistrații, au fost generate de deficiențele unui cadru legislativ insuficient de clar, coerent și predictibil, care a permis interpretări divergente și tratamente diferențiate. În acest context, Consiliul invită autoritățile legislative și executive la consultări pentru elaborarea unui cadru normativ stabil, neechivoc și nediscriminatoriu, care să elimine cauzele acestor litigii și să prevină apariția altora în viitor.

Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o chestiune de oportunitate bugetară, ci o obligație juridică fundamentală a statului, a cărei îndeplinire trebuie asigurată inclusiv atunci când, în condițiile permise de Convenție, executarea este eșalonată”, se mai arată în comunicatul transmis de către Consiliul Superior al Magistraturii.