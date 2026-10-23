Prima pagină » Actualitate » CSM avertizează Guvernul că trebuie să respecte hotărârile judecătorești definitive

CSM avertizează Guvernul că trebuie să respecte hotărârile judecătorești definitive

Elena Popescu
CSM avertizează Guvernul că trebuie să respecte hotărârile judecătorești definitive
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) transmite un avertisment Guvernului în privința obligației de a achita drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

Instituția subliniază că statul nu poate invoca lipsa resurselor financiare pentru a refuza plata sumelor datorate, chiar dacă, în situații excepționale, poate recurge la eșalonarea acestora.

”În contextul deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Pușcașu și alții împotriva României, Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, în cadrul procedurii, Guvernul nu a contestat existența creanțelor recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive, ci a invocat posibilitatea eșalonării plății acestora, în considerarea dificultăților bugetare.

În aplicarea unei jurisprudențe constante, Curtea Europeană a reafirmat că statul nu poate invoca lipsa resurselor financiare pentru a refuza executarea hotărârilor judecătorești, dar că, în circumstanțe excepționale, inclusiv în situații economice și bugetare deosebit de dificile, poate adopta măsuri de eșalonare a plăților, cu respectarea unui just echilibru între interesele generale și drepturile creditorilor”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

”Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o chestiune de oportunitate bugetară”

Potrivit instituției, obiectul acestui proces a fost tocmai nerespectarea de către Guvern a termenelor de plată stabilite prin propriile acte normative.

”Posibilitatea eșalonării nu înlătură însă obligația executării. Odată stabilit un calendar de plată, autoritățile au obligația de a-l respecta. Tocmai nerespectarea de către Guvern a obligațiilor de plată devenite scadente, potrivit propriilor acte normative de eșalonare, a constituit obiectul litigiului soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 15 octombrie 2026. Cele două cauze privesc, așadar, chestiuni juridice distincte.

Totodată, Consiliul atrage atenția că numeroasele litigii salariale din sectorul public, inclusiv cele privind magistrații, au fost generate de deficiențele unui cadru legislativ insuficient de clar, coerent și predictibil, care a permis interpretări divergente și tratamente diferențiate. În acest context, Consiliul invită autoritățile legislative și executive la consultări pentru elaborarea unui cadru normativ stabil, neechivoc și nediscriminatoriu, care să elimine cauzele acestor litigii și să prevină apariția altora în viitor. 

Respectarea hotărârilor judecătorești nu este o chestiune de oportunitate bugetară, ci o obligație juridică fundamentală a statului, a cărei îndeplinire trebuie asigurată inclusiv atunci când, în condițiile permise de Convenție, executarea este eșalonată”, se mai arată în comunicatul transmis de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECES Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
19:37
Doliu în presă. Fondatorul unui mare cotidian a murit la 76 de ani. Ce spunea despre profesia de jurnalist: „Este ca preoția…”
NEWS ALERT Cristela Georgescu, mesaj după anunțul că Georgescu rămâne închis: „Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața”
18:06
Cristela Georgescu, mesaj după anunțul că Georgescu rămâne închis: „Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața”
FLASH NEWS Bolojan, săgeți către PSD, la Sinaia, după plecarea de la Guvern: „Cu golanii e greu să faci treabă”
17:45
Bolojan, săgeți către PSD, la Sinaia, după plecarea de la Guvern: „Cu golanii e greu să faci treabă”
ULTIMA ORĂ Luca Niculescu, discuție cu prim-ministrul Ucrainei, la câteva ore după ce încă o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră
17:08
Luca Niculescu, discuție cu prim-ministrul Ucrainei, la câteva ore după ce încă o navă a fost lovită de o dronă în Marea Neagră
CONTROVERSĂ Dan Cărbunaru, noul purtător de cuvânt al Guvernului Niculescu, avere impresionantă. Încasări de 1 milion de lei într-un singur an, majoritatea dintr-un site a cărui audiență nici măcar nu e măsurată. Ce valori și bunuri mai are în declarația de avere
16:38
Dan Cărbunaru, noul purtător de cuvânt al Guvernului Niculescu, avere impresionantă. Încasări de 1 milion de lei într-un singur an, majoritatea dintr-un site a cărui audiență nici măcar nu e măsurată. Ce valori și bunuri mai are în declarația de avere
ULTIMA ORĂ Încă o dronă s-a prăbuşit în Republica Moldova. A căzut la 100 de metri de o locuință
16:20
Încă o dronă s-a prăbuşit în Republica Moldova. A căzut la 100 de metri de o locuință
Mediafax
ANALIZĂ. Jeffrey Sachs, declarație fără precedent despre Ucraina: „Europa nu o apără, o distruge”
Digi24
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu
Cancan.ro
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Prosport.ro
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
Adevarul
Cum poate aduce România miliarde de dolari din Golf. Expertă: „E o regiune vag prezentă în politica noastră externă”
Mediafax
Scandal de corupție la Permise! Fostul șef din Neamț, cercetat pentru trafic de influență și mită
Click
Dani Oțil, uluit de curajul unui pescar întâlnit în Malta: „Cât să fii de pasionat?”
Digi24
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
Cancan.ro
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Ce se întâmplă doctore
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este BMW Seria 3 diesel din 2019 toată mașina de care ai nevoie?
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Cel mai bizar nor de pe Marte a devenit acum și mai misterios
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
JUSTIȚIE Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
19:43
Doi foști oficiali FBI, puși sub acuzare pentru declarații false legate de laptopul lui Hunter Biden. Fiul fostului președinte Joe Biden ia în considerare să-l înfrunte pe Trump la alegerile din 2028
FLASH NEWS Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
19:40
Șeful Jandarmeriei București, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Toma Constantin Marius-Cezar se afla la cârma instituției de doar un an
ALERTĂ Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
19:38
Marea Neagră a devenit un infern pentru navigația civilă. 11 nave comerciale au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României și Bulgariei. Cronologia atacurilor din ultimele 4 luni
DEZVĂLUIRI Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
19:34
Anchetă explozivă despre fostul comisar pe Justiție al Comisiei Europene. Didier Reynders ar fi complotat cu un spion belgian pentru a îngropa o anchetă despre legăturile sale cu Moscova. Este cercetat și pentru spălare de bani
FLASH NEWS Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
19:19
Nicușor Dan își aduce omul de campanie la Cotroceni. A fost propusă pe lista mai multor guverne
ARTĂ O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța
19:18
O pictură realizată de faimosul pictor francez Claude Monet a devenit cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată în Franța

Cele mai noi

Trimite acest link pe