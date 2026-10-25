Un tablou al pictorului Nicolae Grigorescu a fost evaluat la… 3 lei și 50 de bani (!). S-a întâmplat la Muzeul Județean de Artă din Ploiești, unde mai multe opere de artă au fost evaluate greșit, transmite tvrinfo.ro. O altă lucrare a pictorului a fost estimată la peste 868 de mii de lei. Explicația conducerii muzeului este că nu are bani pentru o evaluare profesională a colecțiilor inestimabile.

Tabloul de Grigorescu care apare într-un raport al Curții de Conturi, intitulat „PEISAJ”. Valoarea contabilă a acestuia este de 3 lei și 50 de bani.

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Situația este cu atât mai bizară cu cât o altă opera a lui Grigorescu, tot de la Muzeul de Artă din Ploiești, a fost evaluată, în 2011, la peste 868.000 lei!

Florin Sicoe, director al Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, spune că nu e singurul tablou care are o valoare de câțiva lei: „Este efectul comunismului. sumele trecute erau foarte mici și abia după 2000, cand s a adoptat legea patrimoniului, au apărut condiții de evaluare”.

Acesta precizează că o astfel de expertiză costă între 5 și 10% din valoarea lucrărilor. La un Grigorescu de 400.000 de euro suma de expertiză este între 20 și 40.000 de euro.

La rândul său, Vlad Dumitrescu, vicepreședintele CJ Prahova, afirmă că ultimele evaluări au fost făcute în 2017, iar acum CJ și UAT-urile nu au avut bani și s-au îndreptat spre alte probleme și de aceea nu au mai fost demarate acțiuni de evaluare. Oficialul promite că, atunci când va avea buget, va demara o operațiune de evaluare a tablourilor.

Curtea de Conturi recomandă reevaluarea patrimoniului, treptat, în limita fondurilor disponibile, până la data de 31.03.2027.

Sursa foto: Capturi TVR Info