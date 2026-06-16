Cum circuli prin tunelul pe autostrada Sibiu-Pitești. Instructor auto: „Nu staționăm, exclus să ne apucăm să facem selfie-uri”

Cum circuli prin tunelul pe autostrada Sibiu-Pitești. Un instructor auto cunoscut în municipiul Sibiu vorbește despre modul în care ar trebui să aibă loc circulația pe acea porțiune de drum. A oferit o serie de sfaturi practice și relevă ce fel de comportament ar trebui să adopte șoferii.

Anumite conduite greșite ale șoferilor ar putea să pună în pericol circulația și viețile participanților aflați în trafic. În urmă cu doar câteva zile, era anunțat cel de-al treilea tunel care intră în fază de execuție. Sute de muncitori au fost mobilizați pentru a lucra simultan la cele 3 tuneluri de pe autostradă. Totuși, potrivit presei locale, inaugurarea primului tunel pe autostradă ar putea reprezenta o provocare pentru unii șoferi. Ar exista temerea că unii dintre participanții la trafic vor alege să oprească în zonă, cu scopul de a face fotografii. O conduită nepotrivită, însă, care ar putea pune în pericol traficul.

Sfaturi pentru șoferii care vor circula prin tunel, pe autostrada Sibiu-Pitești

Instructorul auto Horațiu Baltador a oferit câteva sfaturi practice pentru șoferii care vor circula prin tuneluri, pe autostrada Sibiu-Pitești. În primul rând, el atrage atenția asupra indicatoarelor rutiere, care trebuie să fie respectate. Este exclus ca participanții la trafic să oprească pentru a face fotografii. De altfel, vorbește și despre adaptarea vitezei, atunci când șoferii pătrund în tunel.

„În primul rând trebuie să fim atenți la indicatoarele rutiere pentru că sunt sigur că înainte de a intra în tunel va exista o adaptare a vitezei. Scopul principal este să reducem viteza astfel încât să adaptăm până la eliminarea oricărui pericol.

În al doilea rând, în tunel nu oprim, nu staționăm, exclus să ne apucăm să facem selfie-uri. Iar dacă, în cazuri deosebite, se întâmplă să se oprească circulația, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să oprim motorul pentru a elimina producerea gazelor. Rezumând, cred că regula principală este să respectăm limita de viteză și să nu ne oprim pentru fotografii”, a precizat Horațiu Baltador, pentru Turnul Sfatului.

Datele indică faptul că circulația pe tronsonul Curtea de Argeș – Tigveni, parte din autostrada Sibiu – Pitești, ar urma să fie inaugurată în luna august 2026. Unul dintre aceste drumuri reprezintă tunelul Momaia, iar simultan muncitorii lucrează la tunelurile Balota și Boița 1. Vor debuta lucrările și pentru tunelul Poiana (lot III).

Sursă foto: Mediafax Foto