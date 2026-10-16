Cum motivează unul dintre greii PNL refuzul de a vota Guvernul Luca Niculescu. Declaraţia care l-a convins

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, susţine că nu va vota Guvernul Luca Niculescu şi este şi mai ferm convins de decizia sa, în urma unei declaraţii pe care deputatul social democrat Mircea Govor a făcut-o la finalul unei conferinţe de presă, de vineri, la partid.

Cozma s-a înfuriat la auzul veştii că, deşi nu a fost încă votat noul guvern majoritar PSD, social democraţii din teritoriu ameninţă cu organele de control.

Presa locală a scris că deputatul Mircea Govor ar fi afirmat la sfârşitul conferinţei că speră „ca şefii Corpului de Control să înceapă să-şi cumpere bilete spre Satu Mare”, „imediat ce va fi instalat noul guvern”. Zonă în care există dese disensiuni între liderii partidelor principale.

Reacția de la omologul PNL nu a întârziat să apară

Declaraţia lui Govor, apărută în presa locală, a stârnit imediat reacţii virulente din partea omologului său de la PNL, din teritoriu, Adrian Cozma.

Acesta se întreabă retoric dacă „PSD chiar vrea să treacă acest guvern” şi că afirmaţiile lui Govor îl conving şi mai mult să nu voteze un executiv majoritar social democrat.

În conferinţa de presă de vineri, deputatul Mircea Govor a spus că „şefii Corpului de Control să înceapă să-şi cumpere bilete spre Satu Mare”.

La rândul său, deputatul liberal şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, a declarat pentru Gândul că „democrații de la PSD ne invită să votăm guvernul, ca mai apoi să ne abuzeze. Oare, vrea PSD să treacă guvernul? Asta mă convinge şi mai mult să nu-l votez”.

Decizia este cu atât mai controversată cu cât, zilele trecute, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat în conferinţa de presă că partidul va acorda votul de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu.