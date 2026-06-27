Cum să faci față caniculei. Reguli de bază pentru a rezista când termometrele ajung la 40 de grade, în România

Valurile de caniculă devin tot mai frecvente în țara noastră, iar în ultimii ani, temperaturile au depășit pragul de 40 de grade C, în unele regiuni din țară.

Specialiștii recomandă, deci, adaptarea programului zilnic și a obiceiurilor pentru a reduce efcetele caniculei asupra sănătății, scrie The Independent.

Evită să faci activități solicitante în orele de vârf

Între orele 11:00 și 17:00, căldura atinge cele mai ridicate valori. Dacă se poate, programează activitățile fizice dimineața sau seara și acordă-ți o pauză la prânz.

De asemenea, mesele grele solicită organismul în perioadele caniculare. Alege să mănânci salate, fructe, legume, iaurt, pește și mâncăruri care nu trebuie pregătite la temperaturi ridicate. Evită și excesele de grăsimi și alimentele foarte condimentate.

Caută umbra atunci când ieși afară

Specialiștii spun că expunerea directă la soare trebuie limitată. Folosește-te de umbrele, copaci, copertine sau alte spații umbrite și evită deplasările inutile la orele cu radiație solară intensă.

Specialiștii mai atrag atenția că bronzul obținut între orele prânzului crește riscul de arsuri și afectează sănătatea pielii. Dacă mergi la mare sau la piscină, evită să te expui prelungită la soare între orele 11:00 și 17:00.

Totodată, un duș călduț, spălarea feței și a mâinilor sau folosirea unor pulverizatoare cu apă pot reduce disconfortul provocat de temperaturile ridicate. În zilele de caniculă, orice metodă de răcorire ajută organismul să suporte mai bine canicula. Nu în ultimul rând, petrece timpul în locuri bine ventilate și poartă haine lejere și deschise la culoare.

ANM a emis pentru sâmbătă avertizări Cod portocaliu și Cod galben de caniculă

Avertizarea Cod portocaliu vizează județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Restul țării va fi sâmbătă sub avertizare Cod galben, cu temperaturi între 30 și 34 de grade și disconfort termic accentuat.

Cod roșu de caniculă

Codul roșu va viza Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade.

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei va fi Cod portocaliu, cu temperaturi cuprinse între 34 și 38 de grade. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.