Prima pagină » Actualitate » Cum să faci față caniculei. Reguli de bază pentru a rezista când termometrele ajung la 40 de grade, în România

Cum să faci față caniculei. Reguli de bază pentru a rezista când termometrele ajung la 40 de grade, în România

Cum să faci față caniculei. Reguli de bază pentru a rezista când termometrele ajung la 40 de grade, în România
sursa foto: Envato
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Valurile de caniculă devin tot mai frecvente în țara noastră, iar în ultimii ani, temperaturile au depășit pragul de 40 de grade C, în unele regiuni din țară.

Specialiștii recomandă, deci, adaptarea programului zilnic și a obiceiurilor pentru a reduce efcetele caniculei asupra sănătății, scrie The Independent.

Evită să faci activități solicitante în orele de vârf

Între orele 11:00 și 17:00, căldura atinge cele mai ridicate valori. Dacă se poate, programează activitățile fizice dimineața sau seara și acordă-ți o pauză la prânz.

De asemenea, mesele grele solicită organismul în perioadele caniculare. Alege să mănânci salate, fructe, legume, iaurt, pește și mâncăruri care nu trebuie pregătite la temperaturi ridicate. Evită și excesele de grăsimi și alimentele foarte condimentate.

Caută umbra atunci când ieși afară

Specialiștii spun că expunerea directă la soare trebuie limitată. Folosește-te de umbrele, copaci, copertine sau alte spații umbrite și evită deplasările inutile la orele cu radiație solară intensă.

Specialiștii mai atrag atenția că bronzul obținut între orele prânzului crește riscul de arsuri și afectează sănătatea pielii. Dacă mergi la mare sau la piscină, evită să te expui prelungită la soare între orele 11:00 și 17:00.

Totodată, un duș călduț, spălarea feței și a mâinilor sau folosirea unor pulverizatoare cu apă pot reduce disconfortul provocat de temperaturile ridicate. În zilele de caniculă, orice metodă de răcorire ajută organismul să suporte mai bine canicula. Nu în ultimul rând, petrece timpul în locuri bine ventilate și poartă haine lejere și deschise la culoare.

ANM a emis pentru sâmbătă avertizări Cod portocaliu și Cod galben de caniculă

Avertizarea Cod portocaliu vizează județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Bihor, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Temperaturile maxime se vor încadra între 32-34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38-39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.

Restul țării va fi sâmbătă sub avertizare Cod galben, cu temperaturi între 30 și 34 de grade și disconfort termic accentuat.

Cod roșu de caniculă

Codul roșu va viza Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade.

În Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei va fi Cod portocaliu, cu temperaturi cuprinse între 34 și 38 de grade. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ghionturi și palme, chiar pe scenă, între doi mari artiști. Marius Manole: „Câte palme după cap mi-am luat eu de la doamna Mandache, n-ați luat de când erați mic”
09:30
Ghionturi și palme, chiar pe scenă, între doi mari artiști. Marius Manole: „Câte palme după cap mi-am luat eu de la doamna Mandache, n-ați luat de când erați mic”
UTILE Trandafirii vor avea flori mari și nu vor face pete negre dacă sunt stropiți cu un produs banal din bucătărie
09:17
Trandafirii vor avea flori mari și nu vor face pete negre dacă sunt stropiți cu un produs banal din bucătărie
ACTUALITATE Cum ajunge un copil cu ADHD un artist desăvârșit: „Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam…pian, țambal, bas, tobe”
09:00
Cum ajunge un copil cu ADHD un artist desăvârșit: „Învățam, mă plictiseam, învățam, mă plictiseam…pian, țambal, bas, tobe”
ACTUALITATE Viața lui Damian Drăghici, „un dar de la Dumnezeu”: „Nu aș schimba nimic din ce am trăit”
08:30
Viața lui Damian Drăghici, „un dar de la Dumnezeu”: „Nu aș schimba nimic din ce am trăit”
ACTUALITATE Ce i-a oferit America lui Damian Drăghici? „Am înțeles că dacă muncești, orice vis poate deveni realitate”
08:00
Ce i-a oferit America lui Damian Drăghici? „Am înțeles că dacă muncești, orice vis poate deveni realitate”
INEDIT Singura stațiune de pe litoralul românesc unde nu poți ajunge cu mașina. Paradisul ascuns aflat la 300 km de București
07:45
Singura stațiune de pe litoralul românesc unde nu poți ajunge cu mașina. Paradisul ascuns aflat la 300 km de București
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Digi24
Împăratul, planurile de adopție și o prințesă care nu va domni niciodată: viitorul nesigur al celei mai vechi monarhii ereditare
Cancan.ro
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Cum lovește Ungaria indirect în România prin Moldova. Asul din mâneca Bucureștiului în negocieri
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Click
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Cancan.ro
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub capotă ascund o surpriză
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Descopera.ro
A fost confirmat! Cât de bătrân este cel mai vechi crater de impact din lume?
RĂZBOI Stare de urgență în Crimeea, după valul de atacuri ucrainene. Zelenski: „Ucraina luptă pentru toate teritoriile sale”
09:57
Stare de urgență în Crimeea, după valul de atacuri ucrainene. Zelenski: „Ucraina luptă pentru toate teritoriile sale”
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
09:05
Siegfried Mureșan, atac frontal la Grindeanu sâmbătă dimineață: „Speră că îl votăm de teama alegerilor anticipate. Nu o vom face”. Ce spune despre sondaje
INEDIT Andrei Nemțișor, elevul de 14 ani, care a luat medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.Are în palmares mai multe distincții internaționale
08:43
Andrei Nemțișor, elevul de 14 ani, care a luat medalie de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică.Are în palmares mai multe distincții internaționale
FLASH NEWS Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor
08:42
Nicușor Dan merge în Polonia pentru reuniunea liderilor din Estul Europei. Care sunt principalele teme de pe agenda discuțiilor
REACȚIE Primul mesaj al Casei Albe, după ce SUA a atacat Iranul la doar o săptămână de la încheierea armistițiului
07:59
Primul mesaj al Casei Albe, după ce SUA a atacat Iranul la doar o săptămână de la încheierea armistițiului
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”
07:30
Ion Cristoiu, sfaturi pentru AUR: „Cred că ar trebuie să fie mai flexibili în discuțiile cu celelalte partide”

Cele mai noi

Trimite acest link pe