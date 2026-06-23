Cum să-ți menții casa răcoroasă în timpul unui val de căldură, fără ventilator sau aer condiționat

Având în vedere că mulți oameni suferă din cauza valului de căldură, iată câteva sfaturi pentru a vă menține casa răcoroasă fără a vă crește factura la electricitate, scrie Daily Express.

Când temperaturile cresc vertiginos, menținerea confortului în locuință poate părea o sarcină imposibilă. Valul de căldură poate face ca locuința ta să se simtă ca un cuptor, mai ales dacă nu ai aer condiționat sau vrei să eviți costurile suplimentare cu energia generate de ventilatoarele pornite toată ziua.

Vestea bună este că există o mulțime de modalități simple și eficiente de a menține spațiile interioare mai răcoroase în timpul unui val de căldură. Multe dintre aceste soluții pot fi implementate în câteva minute folosind obiecte pe care le aveți deja prin casă. De la blocarea soarelui până la valorificarea la maximum a fluxului de aer natural, aceste sfaturi practice vă pot ajuta să combateți căldura fără a vă baza pe dispozitive scumpe.

1. Tragerea perdelelor și a jaluzelelor

Când vedem soarele, primul lucru pe care vrem să-l facem înainte de a ieși afară este să deschidem perdelele de acasă și să lăsăm razele frumoase să treacă. Totuși, acest lucru poate face casa ta mai caldă.

Pentru a-ți menține casa mai răcoroasă, închide jaluzelele, perdelele și obloanele în timpul zilei pentru a bloca lumina directă a soarelui și a împiedica acumularea de căldură în interior. Dacă folosești perdele, alege materiale mai ușoare, acolo unde este posibil, deoarece materialele groase și grele pot reține căldura și pot face camerele să pară mai calde.

„Faceți acest lucru devreme în cursul zilei, cu mult înainte de atingerea vârfurilor de temperatură. De asemenea, puteți lua în considerare utilizarea unei suprafețe reflectorizante la ferestre, cum ar fi o folie reflectorizantă pentru geamuri, plase exterioare din folie sau folie de aluminiu economică, pentru a dispersa căldura”, au spus experții în domeniul casei de la Country Living.

2. Ventilație naturală

Pe măsură ce se lasă seara, temperaturile din timpul zilei încep să scadă. În timpul verii, acest lucru se întâmplă de obicei după ora 20:00. Experții în domeniul caselor recomandă utilizarea acestui moment pentru a ventila locuința.

Ei au împărtășit:

„Deși ține totul închis în timpul zilei, acestea sunt momentele în care trebuie să deschizi larg fereastra (și ușile când ești treaz), în special pe cele de la etaj, pentru a elimina aerul cald și a lăsa să intre aerul rece.”

Dacă este posibil, crearea unei brize transversale prin deschiderea ferestrelor pe laturile opuse ale casei va răcori și mai mult lucrurile.

3. Răcorește o cameră

Potrivit Crucii Roșii, este dificil să menții întreaga casă răcoroasă. În schimb, ar trebui să creezi o zonă specifică sau să alegi una sau două camere specifice pentru a te răcori.

Experții au avertizat:

„Ține ferestrele acoperite și închide ușile pentru a împiedica intrarea aerului cald.” Au adăugat: „Încearcă să eviți sau să petreci cât mai puțin timp posibil în camere care vor fi greu de răcit, cum ar fi o bucătărie unde căldura este generată de aparate și dispozitive de gătit sau camere cu ferestre mari unde strălucește soarele.”

Dacă optezi pentru utilizarea unui ventilator electric, asigură-te că îl folosești eficient pentru a evita risipa de energie. Iată ce trebuie să faci, potrivit organismului de supraveghere Which?: