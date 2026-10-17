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Cutremur în România, sâmbătă dimineață. Seismul s-a produs la doar 6,5 kilometri adâncime

Elena Popescu
Cutremur în România, sâmbătă dimineață. Seismul s-a produs la doar 6,5 kilometri adâncime
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Un cutremur slab, cu magnitudinea de 2,0, s-a produs sâmbătă dimineață în județul Gorj. Seismul a fost înregistrat la ora 04:51:43, la o adâncime de numai 6,5 kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs în zona Oltenia, Gorj, la aproximativ 20 de kilometri sud de municipiul Târgu Jiu.

Potrivit datelor seismologilor, epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 20 km sud de Târgu Jiu, 65 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 68 km sud de Hunedoara, 82 km sud de Deva, 93 km est de Reșița.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.

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