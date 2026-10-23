Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a numit vineri, 23 octombrie, noul purtător de cuvânt al Guvernului pe care îl conduce. Este vorba de Dan Cărbunaru, fostul purtător de cuvânt al Executivului condus de Nicolae Ciucă în perioada decembrie 2021 – iunie 2023. Acesta ocupă și funcția de director al publicației online Calea Europeană, pe care a înființat-o în anul 2006. A urmat inclusiv cursuri ale Colegiului Național de Apărare, aflat în subordinea MApN, respectiv ale Academiei Naționale de Informații, aflată în subordinea SRI.

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Cine este Dan Cărbunaru, noul purtător de cuvânt din Guvernul condus de Luca Niculescu

Dan Cărbunaru, în vârstă de 48 de ani, a absolvit Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu din București în anul 2000, cu lucrarea „Securitatea în Spațiul Comunitar European”. Mai apoi, a urmat cursuri în cadrul Colegiului Național de Apărare și în cadrul Academiei Naționale de Informații.

Cu un an înainte, și-a început cariera jurnalistică, ca reporter la agenția de presă Mediafax, după care a lucrat pentru publicațiile Adevărul și Gândul.

Între anii 2005 și 2007, a fost director al Departamentului de Informații și Relații Publice în Ministerul Administraţiei şi Internelor, funcție asimilată gradului de chestor de poliție. La acea vreme, numirea făcută de ministrul Vasile Blaga a fost privită într-un mod controversat, întrucât nu a fost organizat un concurs pentru ocuparea acestui post.