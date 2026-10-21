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De ce interviul cu Cristela Georgescu a fost disponibil mai întâi membrilor Gândul. Explicațiile redacției. Emisiunea va putea fi urmărită integral și gratuit astăzi, de la ora 19:00

De ce interviul cu Cristela Georgescu a fost disponibil mai întâi membrilor Gândul. Explicațiile redacției. Emisiunea va putea fi urmărită integral și gratuit astăzi, de la ora 19:00
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V-am citit mesajele! Știm cât de mult v-ați dorit să urmăriți integral interviul cu doamna Cristela Georgescu.

Vrem să explicăm de ce continuarea acestei ediții speciale este disponibilă, în primele 24 de ore, exclusiv membrilor canalului Gândul.

Sunt oameni care, de ani de zile, aleg să ne susțină printr-un abonament de membru. Au apreciat emisiunile noastre, s-au regăsit în discuțiile de aici și ne-au rămas alături. Am vrut să le mulțumim printr-un beneficiu concret: posibilitatea de a urmări în premieră, cu 24 de ore înaintea publicului larg, o ediție specială „Marius Tucă Show”.

Această practică nu este una neobișnuită. Numeroase publicații internaționale și canale de YouTube oferă membrilor sau abonaților acces anticipat la anumite materiale, care devin ulterior disponibile gratuit pentru toată lumea. Este o modalitate de a răsplăti susținerea celor care contribuie constant la dezvoltarea unei comunități. De asemenea, Gândul va continua să își arate respectul pentru susținători, iar edițiile speciale ulterioare vor fi disponibile, în primele 24 de ore, exclusiv membrilor.

Așadar, în această seară, 21 octombrie, de la ora 19:00, interviul INTEGRAL cu doamna Cristela Georgescu va putea fi urmărit gratuit de toată lumea, după încheierea perioadei de 24 de ore de acces exclusiv pentru membrii canalului Gândul.

Înțelegem dezamăgirea celor care au fost surprinși de această modalitate de difuzare. Vă asigurăm însă că intenția noastră nu a fost să limităm accesul publicului la această emisiune, ci să oferim un beneficiu celor care ne susțin. Este, înainte de toate, o formă de respect și de recunoștință față de oamenii care au ales să fie alături de Gândul de-a lungul anilor.

Aprecierea pentru membrii canalului merge mână în mână cu respectul pentru întreaga noastră comunitate.
Tuturor celor care ne urmăriți, vă mulțumim!

Timpul, încrederea și susținerea voastră au contribuit la construirea acestui canal. Vă citim mesajele atât atunci când ne apreciați, cât și atunci când ne transmiteți nemulțumirile voastre. Fiecare opinie contează pentru noi.

Vă mulțumim tuturor!

Interviul cu doamna Cristela Georgescu poate fi urmărit AICI:

Accesul este disponibil membrilor canalului Gândul în primele 24 de ore, iar începând din această seară, 21 octombrie, de la ora 19:00, interviul va putea fi vizionat gratuit de toată lumea.

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