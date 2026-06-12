Iată de ce Stere Halep nu ar fi încântat de relația dintre Simona Halep și Dorin Mateiu, deși afaceristul e putred de bogat.

Potrivit ProSport, ar fi vorba despre două motive pentru care Stere Halep nu privește cu ochi buni relația dintre fiica sa, Simona Halep, și milionarul Dorin Mateiu.

De circa doi ani, Simona Halep (34 de ani) trăiește o relație discretă cu Dorin Mateiu (58 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din industria cărnii și a produselor din carne din România, zis și „regele mezelurilor din Transilvania”.

Sursele ProSport, din anturajul campioanei, spun, deci, că unul dintre motivele pentru care Stere Halep privește cu rezerve relația dintre fiica sa și Dorin Mateiu este diferența de vârstă dintre cei doi, și anume, de 24 de ani.

Stere Halep, tatăl Simonei Halep, în vârstă de 64 de ani, consideră că diferența de vârstă este prea mare, dorința lui fiind ca fiica sa să aibă alături un partener apropiat de vârsta ei.

În plus, Dorin Mateiu nu este machedon, acest lucru reprezintă un alt „minus” în ochii lui Stere Halep în ceea ce privește relația omului de afaceri cu fiica sa, spun aceleași surse.

De asemenea, conform surselor ProSport, bărbatul preferat de părinții Simonei Halep pentru a-i fi alături fiicei lor este Patrick Ciorcilă. În vârstă de 29 de ani, el este fost jucător de tenis și managerul Simonei Halep, cei doi cunoscându-se încă din perioada în care erau foarte tineri.

Deși nici el nu provine din comunitatea aromână, familia Halep ar fi fost dispusă să facă o „excepție” în cazul lui Patrick Ciorcilă, în contextul în care acesta provine dintr-o familie influentă, tatăl său fiind Horia Ciorcilă, unul dintre fondatorii Băncii Transilvania.