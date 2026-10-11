De mâine, vine frigul. Cum ne pregătim centrala de apartament: Tot ce trebuie să știi și să faci ca să nu-ți cedeze centrala în mijlocul iernii

Gata cu vara! Meteorologii anunță că, de mâine, 12 octombrie, vine frigul. România va trece, astfel, la o răcire accentuată a vremii, în toată țara, iar la munte sunt așteptate chiar primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Acestea fiind veștile despre vreme, mulți români se gândesc să pună din nou în fucțiune centrala de apartament. Iată cum o pregătești pentru a o porni și tot ce trebuie să știi și să faci ca să nu-ți cedeze centrala în mijlocul iernii.

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Pregătirea centralei de apartament pentru sezonul rece necesită niște pași tehnici, de care trebuie să ții cont. Specialiștii spun că este necesar, mai întâi, să verifici presiunea apei, să faci aerisirea caloriferelor și, evident, să te asiguri că revizia tehnică (VTP) este valabilă.

Cum verifici presiunea apei din instalație

Pentru a face acest lucru, trebuie să te uiți la manometrul centralei (ceasul de presiune), care trebuie să fie între 1,0 și 2,0 bari (ideal 1,5 bari). În cazul în care presiunea a scăzut sub 1,0 bar, se mai completează cu apă folosind robinetul de încărcare al centralei până se ajunge la valoarea normală.

Un alt pas de făcut înainte de a porni centrala este și aerisirea caloriferelor. Ea este necesară mai ales în cazul caloriferelor care nu se încălzesc uniform sau fac zgomot. Pentru a face asta, trebuie să foloselști o cheie specială sau o șurubelniță pentru a deschide robinetul de aerisire al fiecărui calorifer, având un vas pregătit dedesubt pentru a colecta apa. Se închie apoi robinetul, imediat ce începe să iasă un flux continuu de apă, fără bule de aer.

În plus, specialiștii recomandă și verificarea tehnică periodică, obligatorie prin lege a fi făcută o dată la doi ani de către o persoană autorizată. De ce ar fi necesară această verificare? Ei bine, ea poate preveni eventualele defecțiuni majore și garantarea siguranței locuinței, scrie roinstalataii.ro.

Pregătirea centralei pentru sezonul rece implică, de asemenea, și curățarea filtrelor și verificare stării generale a centralei. Filtrele de impurități de pe retur se pot înfunda, în timp, de aceea, ele trebuie curățate. Buna funcționare a centralei mai stă și în zgomotul pe care îl face, atunci când este în funcțiune: mai exact, zgomote ca țăcănit sau fierbere indică faptul că există anumite depuneri de calcar pe schimbătorul de căldura, fapt care necesită o curățare profesională.

Nu în ultimul rând, pregătirea centralei ține și de setarea eficientă a termostatului și temperaturii. Astfel, conectează sau setează un termostat de cameră pentru a controla optim temperatura și a reduce consumul de gaz, și

setează temperatura apei din calorifere la 48–50°C în perioadele mai blânde. Făcând aceste procedee, centrala va rula eficient, fără a mai fi nevoie să combini apa, potrivit blog.romstal.ro.

Ce să faci, ca să nu-ți cedeze centrala termică în mijlocul iernii

Nu e nimic mai neplăcut decât defectarea centralei termice chiar în toiul iernii. Fie că este vorba despre defecțiuni minore sau majore, este essential să cunoști eventualele probleme și să le preîntâmpini. Astfel, monitorizarea regulată și întreținerea corespunzătoare a centralei termice pot preveni multe dintre aceste probleme.

În cazul în care centrala termică nu mai pornește, trebuie să verifici dacă există presiune la gaze. Asta se poate testa prin aprinderea aragazului. Dacă există gaz suficient, atunci se verifică și presiunea apei, dar și alimentarea cu energie electrică.

Dacă flacăra centralei termice nu se aprinde, soluția este să te asiguri că centrala este alimentată cu current electric. Dacă sursa de alimentare este în regulă, problema ar putea fi cauzată de presiunea mică a gazelor sau de bulele de aer din conducte. Presiunea optimă pentru funcționare este între 1,5 și 2 bari.

Pentru eventualele scurgeri de apă din jurul centralei, soluția este să remediezi situația cât mai repede posibil, deoarece poate fi o problemă cu garnitura sau cu pompa de presiune, iar un specialist ar trebui să se ocupe de reparații.

Dacă centrala ți se oprește brusc, asta poate însemna o problemă cu termostatul. Înlocuirea termostatului este o opțiune relativ accesibilă și poate rezolva problema.

Dacă cntrala scoate zgomote puternice, acestea pot indica colmatarea schimbătorului de căldură, o presiune necorespunzătoare sau prezența aerului în instalație, motiv pentru care, și în această situație, se recomandă să consulți un specialist pentru diagnosticare.

În final, dacă caloriferele nu se încălzesc suficient, soluția este să le aerisești, așa cum se face și în perioada de pregătire a centralei pentru sezonul rece. Cum faci asta? Oprește centrala, deschide valva de aerisire a fiecărui calorifer și asigură-te că nu există sedimente accumulate.

Reține însă că, pentru ca centrala să nu cedeze în mijocul iernii, trebuie să ții cont de pașii expuși la perioada de pregătire a centralei pentru sezonul rece: verificarea tehnică, întreținerea sistemelor de radiatoare, utilizarea inteligentă, pot face ca centrala ta să facă față temperaturilor geroase, oferind un ambient plăcut în locuința ta.