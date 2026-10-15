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Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”

Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului Luca Niculescu / Sursa FOTO: Facebook
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Marius Budăi, deputat PSD și fost ministru al Muncii, arată că „România are nevoie de un guvern cu puteri depline, de decizii clare și de măsuri concrete pentru relansarea economiei și protejarea oamenilor”. Într-o postare pe Facebook, el susține că „prelungirea blocajului politic ar însemna costuri tot mai mari pentru întreaga țară”.

Din motivele expuse social-democrații au hotărât să intre la guvernare, preluând cele mai multe ministere din Cabinetul Luca Niculescu.

„PSD a impus priorități clare”

„Consiliul Politic Național al PSD a decis să susțină intrarea partidului la guvernare pornind de la un principiu esențial: salvarea economiei trebuie să primeze în fața jocurilor politice”, scrie pe Facebook Marius Budăi.

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Mai departe, el arată următoarele:

PSD a impus priorități clare în programul viitorului Guvern Niculescu:

  • Transparență bugetară – prezentarea situației reale a deficitului și a datoriilor amânate;
  • Bani pentru ceea ce contează – rectificare bugetară pentru spitale, servicii esențiale și funcționarea statului;
  • Relansare economică – aplicarea măsurilor de stimulare a economiei și susținerea investițiilor;
  • Protejarea veniturilor – indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, și a pensiei minime;
  • Dreptate pentru cei vulnerabili – eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoanele cu dizabilități;
  • Fără noi creșteri de taxe în 2027 – printr-un angajament asumat împreună cu mediul de afaceri și sindicatele, pentru predictibilitate fiscală;
  • Siguranță pentru iarnă – măsuri concrete pentru asigurarea energiei și încălzirii;
  • Fonduri europene și investiții – inventarierea proiectelor și identificarea celor care riscă să piardă finanțarea europeană;
  • O administrație mai eficientă – reformă administrativă prin comasarea voluntară a localităților mici și a serviciilor publice, pentru reducerea cheltuielilor;
  • Un buget responsabil pentru 2027 – cu respectarea țintelor de deficit și menținerea unui nivel ridicat al investițiilor.

Sunt priorități asumate, cu termene clare, după care rezultatele trebuie să se vadă în economie și în viața oamenilor.

România are nevoie de stabilitate, dar stabilitatea nu înseamnă să continuăm la nesfârșit aceleași greșeli. Înseamnă să repornim economia, să protejăm veniturile oamenilor, să susținem investițiile și să oferim mediului de afaceri predictibilitatea de care are nevoie”.

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