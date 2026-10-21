Din nou Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii, îndemnați să se adăpostească din cauza riscului provocat de drone

O nouă alertă aeriană a fost declanșată miercuri dimineață în județul Tulcea. Locuitorii din nord-estul județului au primit un mesaj Ro-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilului pericol și sfătuiți să se adăpostească.

Mesajul Ro-Alert a fost emis miercuri dimineața la ora 3.34 și a vizat populația din nord-estul județului Tulcea. Acesta viza posibile incursiuni de drone.

”Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Ce spune MApN

”În cursul dimineții de miercuri, 21 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spațiul aerian al Ucrainei. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 03.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 04.02”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit reprezentanților ISU Tulcea, în urma transmiterii mesajului de avertizare nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.