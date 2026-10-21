Prima pagină » Actualitate » Din nou Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii, îndemnați să se adăpostească din cauza riscului provocat de drone

Din nou Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii, îndemnați să se adăpostească din cauza riscului provocat de drone

Elena Popescu
Din nou Ro-Alert în județul Tulcea. Oamenii, îndemnați să se adăpostească din cauza riscului provocat de drone
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O nouă alertă aeriană a fost declanșată miercuri dimineață în județul Tulcea. Locuitorii din nord-estul județului au primit un mesaj Ro-Alert prin care au fost avertizați asupra posibilului pericol și sfătuiți să se adăpostească.

Mesajul Ro-Alert a fost emis miercuri dimineața la ora 3.34 și a vizat populația din nord-estul județului Tulcea. Acesta viza posibile incursiuni de drone.

”Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, În lipsa unui adăpost rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesaj.

Ce spune MApN

”În cursul dimineții de miercuri, 21 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea Vâlcove, în spațiul aerian al Ucrainei. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, iar la ora 03.34 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 04.02”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit reprezentanților ISU Tulcea, în urma transmiterii mesajului de avertizare nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Drulă îl somează pe Nicușor Dan să-l demită pe șeful operativ al SRI, după scandalul cu Ludovic Orban
07:36
Drulă îl somează pe Nicușor Dan să-l demită pe șeful operativ al SRI, după scandalul cu Ludovic Orban
SHOWBIZ Cine este femeia din spatele fenomenului Asia Express. Cum a „furat-o” Antena 1 din curtea rivalei Pro TV, în 3 pași
07:26
Cine este femeia din spatele fenomenului Asia Express. Cum a „furat-o” Antena 1 din curtea rivalei Pro TV, în 3 pași
ACTUALITATE 21 Octombrie, calendarul zilei: Lavinia Miloșovici împlinește 50 de ani, Marcel Răducanu 72. Se stinge Ilie Balaci
07:15
21 Octombrie, calendarul zilei: Lavinia Miloșovici împlinește 50 de ani, Marcel Răducanu 72. Se stinge Ilie Balaci
MARIUS TUCĂ SHOW Cristela Georgescu povestește cum a fost viața în Austria și de ce a decis familia Georgescu să se întoarcă în țară
07:00
Cristela Georgescu povestește cum a fost viața în Austria și de ce a decis familia Georgescu să se întoarcă în țară
EXCLUSIV La un an de la tragedia din Rahova, Alexandra, adolescenta care a căzut de la etajul 7 la 5, nu-și poate folosi picioarele. Mama tinerei: „Muncește foarte mult pentru a-și reveni. Statul nu ne-a ajutat cu nimic, am fost chiar și la Ministerul Sănătății”
06:00
La un an de la tragedia din Rahova, Alexandra, adolescenta care a căzut de la etajul 7 la 5, nu-și poate folosi picioarele. Mama tinerei: „Muncește foarte mult pentru a-și reveni. Statul nu ne-a ajutat cu nimic, am fost chiar și la Ministerul Sănătății”
EXCLUSIV Șoferul de microbuz vinovat de carnagiul de la Buftea fusese prins și anul trecut cu mașina supraaglomerată. Cum explică tragedia de marți dimineață
05:00
Șoferul de microbuz vinovat de carnagiul de la Buftea fusese prins și anul trecut cu mașina supraaglomerată. Cum explică tragedia de marți dimineață
Mediafax
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
Digi24
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
Cancan.ro
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Mediafax
Taxele, marea necunoscută a anului viitor. Ce anunță noul premier despre banii românilor
Click
Cum arată acum Cornelius Roșiianu, prezentatorul „Telejurnalului” de la TVR din perioada comunistă: „Iute la mânie, tipicar și neîndurător cu nemunca”
Digi24
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Cancan.ro
Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui
Ce se întâmplă doctore
Când trebuie depus dosarul de pensionare și în cât timp vine prima pensie? Termenele pe care trebuie să le știe toți românii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De când nu ai mai făcut dragoste? – Ce este astăzi?
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi rezolvat, în sfârșit, misterul celor două fețe ale Lunii
Mediafax Italia
SE ÎNCHID ȘCOLILE din cauza unei alerte de furtună! Meteorologii au tras semnalul de alarmă
Mediafax Spania
Se promulgă legea „antiokupa”?! Ce pedepse dure ar putea fi prevăzute
EXCLUSIV Luca Niculescu și Nicușor Dan, discursuri în oglindă la intrarea în mandat: „De mâine, la muncă!”/„Ne punem imediat pe treabă!”
07:45
Luca Niculescu și Nicușor Dan, discursuri în oglindă la intrarea în mandat: „De mâine, la muncă!”/„Ne punem imediat pe treabă!”
FLASH NEWS Negocieri decisive pentru pacea în Ucraina: SUA anunță un acord de principiu cu Kievul și Europa. Witkoff merge la Putin cu noi propuneri
07:40
Negocieri decisive pentru pacea în Ucraina: SUA anunță un acord de principiu cu Kievul și Europa. Witkoff merge la Putin cu noi propuneri
SCANDAL Rareș Bogdan începe ofensiva împotriva lui Ilie Bolojan acum că a rămas fără funcția de premier: Și-a bătut joc de pensionari, de companiile private / A exasperat cetățenii
23:58
Rareș Bogdan începe ofensiva împotriva lui Ilie Bolojan acum că a rămas fără funcția de premier: Și-a bătut joc de pensionari, de companiile private / A exasperat cetățenii
FLASH NEWS Ceea ce trebuia să fie un gest frumos s-a transformat într-un moment controversat. Trump nu s-a putut abține să glumească nici când a venit vorba de soția sa, Melania și a făcut o remarcă despre semnătura sa în văzul tuturor. Ce a răspuns Prima Doamnă
23:50
Ceea ce trebuia să fie un gest frumos s-a transformat într-un moment controversat. Trump nu s-a putut abține să glumească nici când a venit vorba de soția sa, Melania și a făcut o remarcă despre semnătura sa în văzul tuturor. Ce a răspuns Prima Doamnă
SCANDAL Serviciul Român de Informații reacționează public după ce Ludovic Orban a acuzat instituția că s-a implicat, alături de SPP, în lupta politică, pentru formarea Guvernului: SRI nu participă la înțelegeri politice
23:29
Serviciul Român de Informații reacționează public după ce Ludovic Orban a acuzat instituția că s-a implicat, alături de SPP, în lupta politică, pentru formarea Guvernului: SRI nu participă la înțelegeri politice
ACTUALITATE Primul mesaj al lui Mihai Alexandru Ghigiu după preluarea ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă
23:18
Primul mesaj al lui Mihai Alexandru Ghigiu după preluarea ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: Știu că în spatele fiecărui proiect european se află o școală, un spital, un drum, oameni care așteaptă

Cele mai noi

Trimite acest link pe