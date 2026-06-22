Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul

Negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion s-au încheiat , după mai bine de o oră de discuții. La ieșirea din sediul AUR, premierul desemnat a transmis că, în această seară, va merge la investire și va solicita votul parlamentarilor. În paralel, Simion și-a arătat disponibilitatea pentru rezolvarea crizei politice.

Veștea a ieșit de la negocierile AUR

Premierul desemnat a mers la discuțiile cu George Simion însoțit de Bogdan Ivan de la PSD și Sorin Cîmpeanu de la PNL.

„Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare sau la găsirea soluțiilor pe care românii le așteaptă. Vom merge la învestire și vom solicita parlamentarilor care au fost informați să își exprime votul”, a transmis Veștea.

Simion: ”AUR nu e parte a problemei, e parte a soluției”

În paralel, Geooreg Simion a transmis: „În această seară, la sediul AUR a venit premierul desemnat de Nicușor Dan, împreună cu câțiva dintre miniștrii propuși, ai Apărării și Energiei. Eu cred că este un pas spre normalitate ca al doilea partid politic din Parlament să fie consultat și întrebat.

Avem restricții din partea președintelui României care ne fac să nu luăm în calcul un vot pentru învestire. Nicușor Dan a spus în data de 6 mai că nu este de acord cu un guvern din care să facă parte AUR. Totodată, considerăm că există niște catalogări potrivit cărora noi nu am fi prooccidentali. Așteptăm clarificări de la Nicușor Dan.

Dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă va fi propus un om pe care l-am văzut rezonabil astăzi, săptămâna aceasta România trebuie să fie condusă, nu se poate așa ceva.

Înainte de orice întrebare, vreau să vă spun că în țară se trăiește greu. AUR nu e parte a problemei, e parte a solutiei.” a spus Simion.