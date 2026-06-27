Cei cinci disidenți, pe care PNL îi vrea afară din partid, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Lucian Bode, Adrian Veştea şi Rareş Bogdan, au depus la tribunal alte două ordonanţe preşedinţiale împotriva deciziilor votate în cadrul Congresului.

Motivul invocat de cei cinci este acela că hotărârile respective „au fost luate ilegal”. Aceste acţiuni pe fond şi ordonanţe au fost depuse la Tribunalul Bucureşti.

„Acțiunile se întemeiază pe mai multe motive de nelegalitate”

Se contestă în instanță hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, întemeiate, la rândul lor, pe hotărâri nelegale ale Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, precum și actele adoptate în temeiul acestora.

„Prin cererile formulate se solicită instanței: •Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 01/2026 din 21 iunie 2026, care instituie excluderea „de drept” a membrilor ce votează, susțin sau participă la formarea unui guvern cu PSD în afara liniei politice stabilite; •Anularea Hotărârii Congresului Extraordinar al PNL nr. 02/2026 din 21 iunie 2026, prin care s-a solicitat demisia mai multor membri și s-a mandatat declanșarea procedurilor de excludere a acestora; •Anularea actului de alegere a noii conduceri a partidului prin moțiunea „Modernizare cu rădăcini” (Președinte, Prim-vicepreședinte, Secretar General și cei opt Vicepreședinți); •Anularea actului de ratificare a modificărilor Statutului PNL; •Toate, cu consecința lipsirii de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor. Acțiunile se întemeiază pe mai multe motive de nelegalitate: Hotărârile au fost adoptate prin aplicarea unui proiect de Statut care nu intrase în vigoare și care, potrivit Legii nr. 14/2003, nu putea produce efecte juridice înainte de încuviințarea sa de către Tribunalul București. La data Congresului, acest proiect nu fusese nici comunicat instanței, nici încuviințat, nici publicat în Monitorul Oficial, singurul statut apt să producă efecte fiind cel aprobat în 2025. Convocarea și organizarea Congresului Extraordinar au fost nelegale, fiind întemeiate pe hotărârile Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026 — acte lipsite de temei statutar valid — și realizate fără justificarea unei situații excepționale și a unei urgențe reale, condiții impuse pentru derogarea de la regula întrunirii ordinare. Excluderea „de drept” instituită prin hotărâri încalcă procedura disciplinară statutară, dreptul la apărare și o hotărâre judecătorească executorie de suspendare. Prin Sentința civilă nr. 1016/2026 din 18 iunie 2026, Tribunalul Ilfov dispusese deja suspendarea provizorie a executării unor măsuri identice ca obiect. Desfășurarea Congresului a fost afectată de nereguli procedurale: nerespectarea termenului de comunicare a listelor de delegați, verificarea incompletă a cvorumului, lipsa proceselor-verbale de constituire și de numărare a voturilor, prezentarea părtinitoare a punctelor supuse votului și conceperea unui buletin de vot fără opțiunile de respingere și de abținere. Se solicită instanței admiterea cererilor și constatarea lipsei de efecte juridice a hotărârilor contestate și a tuturor actelor adoptate în temeiul acestora”, se arată în textul documentului depus de petiţionari.

Robert Sighiartău: „Au trecut 10 zile, iar avocații PNL nu au primit nici acum acces la dosar”

Noul secretar general al partidului, Robert Sighiartău, scrie în cea mai nouă postare de pe facebook că avocaţii PNL nu au primit acces la dosarul de la Tribunalul Ilfov nici după 10 zile de la depunerea contestaţiei de către cei cinci liberali.

„Ce se întâmplă la Tribunalul Ilfov? Joia trecută, 18 iunie, o contestație depusă de cei care au ales drumul pesedismului, a fost judecată și admisă în doar două ore, fără citarea PNL. Au trecut 10 zile, iar avocații PNL nu au primit nici acum acces la dosar, deși au solicitat în mod oficial acest lucru. Cum ne putem exercita dreptul la apărare, dacă nu putem vedea actele pe baza cărora s-a pronunțat instanța? Transparența și dreptul la apărare sunt principii fundamentale într-un stat de drept”, scrie Sighiartău.

PNL a decis la congresul din 21 iunie 2026 ca Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Lucian Bode, Adrian Veştea şi Rareş Bogdan să fie excluşi din partid pentru că au nesocotit deciziile formaţiunii politice şi au votat Guvernul Adrian Veştea, ba chiar au acceptat funcţii.