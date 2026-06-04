Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte

Adrian Covăsnianu, de la „Moldova Vrea Autostradă”, spune că întârzierea începerii lucrărilor ridică un semn de întrebare. Finanțarea prin Programul SAFE impune un nou termen limită: finele anului 2030.

La mijlocul lunii ianuarie, premierul Ilie Bolojan declara la Iași că până la sfârșitul primăverii trebuiau să fie semnate toate contractele de construire a loturilor de autostradă de la Pașcani spre Suceava-Siret (A7), respectiv de la Pașcani spre Iași-Ungheni (A8). Primăvara a trecut și trei dintre aceste segmente au rămas fără contracte încheiate: două pe A8 și unul la capătul A7 de pe granița cu Ucraina (Bălcăuți-Siret), scrie Ziarul de Iași.

„Nu văd o problemă dacă nu este respectat acest termen de 31 mai”, spune Adrian Covăsnianu, de la Asociația „Moldova Vrea Autostradă”, într-un interviu la ZDI TV.

Totuși, „există o anumită flexibilitate, de care e bine să nu abuzăm”, în sensul că se pot semna contracte și după acest deadline de 31 mai, a adăugat Adrian Covăsnianu.

Sunt însă și dezavantaje, a atras el atenția: „Cu cât ne ducem mai târziu, cu atât restrângem timpul efectiv de lucru și de proiectare aferent contractului, pentru că se restrânge timpul alocat finalizării A8” până la Prut. Termenul limită pentru construirea prin Programul de finanțare SAFE a ultimelor loturi pentru A7 și A8 este finalul anului 2030.

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Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)