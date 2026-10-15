Dovleci uriași într-o gospodărie din Maramureș. Au ajuns să cântărească aproape 200 de kilograme

Recoltă spectaculoasă într-o gospodărie din Maramureș, unde un localnic a reușit să cultive dovleci uriași, care cântăresc aproape 200 de kilograme fiecare.

Dimensiunile impresionante ale dovlecilor îi transformă într-o adevărată curiozitate, mai ales că asemenea exemplare sunt rare în gospodăriile obișnuite.

Mircea Mureșan este cel care cultivă dovlecii gigant, bărbatul i-a descoperit pe vremea când lucra în Spania. A făcut rost de semințe și a început să le cultive acasă.

”Am participat la un târg, la o expoziție de vegetale, și am văzut dovlecii. Am făcut rost de semințe și de atunci am început să-i cresc”, a declarat Mircea Mureșan, notează stirileprotv.ro.

O recoltă ieșită din comun

Cultivarea dovlecilor gigantici necesită, în general, soiuri cu potențial mare de creștere, apă și nutrienți. De asemenea, pe lângă multă apă, îngrășământ natural și atenție, dovlecii uriași au nevoie și de spațiu, să se desfășoare în voie: aproximativ 20 de metri pătrați pentru fiecare exemplar.

Dovlecii uriași sunt cultivați în numeroase țări, inclusiv pentru expoziții și concursuri în care sunt premiate cele mai grele exemplare. În cazul gospodăriei din Maramureș, dovlecii de aproape 200 de kilograme reprezintă o realizare remarcabilă pentru un cultivator local.