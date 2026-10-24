După ce Bolojan l-a ignorat când i-a recomandat să colinde lumea în căutare de investiţii, aşa cum face premierul Italiei, Cătălin Predoiu revine cu sugestia pentru noul guvern

Fostul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, scrie sâmbătă despre cum a fost ignorat de fostul premier, Ilie Bolojan, atunci când i-a recomandat „să colinde lumea şi să aducă investiţii majore în România”.

„Au fost alte urgenţe” mai scrie Predoiu, pe facebook, despre explicaţia pe care a primit-o la recomandarea pe care i-a făcut-o lui Bolojan.

„Emiratele Arabe Unite au anunțat un nou plan de investiții de 15 miliarde de euro în Grecia. Giorgia Meloni vizitează Kuweitul pentru a atrage investiții în Italia, după ce a vizitat alte țări din Golf în lunile precedente. Când am revenit anul trecut din Arabia Saudită, am propus premierului un plan similar. Din păcate, au fost alte urgențe”.

Cătălin Predoiu mai scrie că „noul guvern are de făcut exact același lucru”.