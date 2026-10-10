Durere în familia lui Sorin Chelmu, președintele AUR Vaslui. Fiul său a murit la doar 29 de ani. Care ar fi cauza, descoperită acum două săptămâni

Durere fără margini în familia lui Sorin Chelmu, după ce fiul său, Alexandru Andrei Chelmu, a murit la doar 29 de ani. Potrivit Vremea Nouă, tânărul s-ar fi luptat cu o afecțiune extrem de gravă, descoperită aproximativ acum două săptămâni.

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Tatăl acestuia a făcut tristul anunț pe pagina de Facebook.

„Cu inima frântă, dar recunoscător pentru fiecare clipă binecuvântată petrecută alături de fiul meu Alexandru Andrei, vă anunț că a plecat dintre noi.

A plecat mult prea devreme să lumineze cerul, așa cum a luminat în fiecare zi a vieții lui.

A fost un copil bun, cald, cu sufletul curat, a trăit frumos, a iubit sincer.

Alex îți mulțumesc pentru fiecare zâmbet, pentru fiecare îmbrățișare, pentru inima ta bună!

Drum lin în lumină!

Cei care vor să aprindă o lumânare și să își ia rămas bun sunt așteptați la Capela funerară a Cimitirului din Mogoșoaia, strada Viilor nr. 8A, începând cu ziua de sâmbătă 10.10.2026, orele 15:00.

Înmormântarea va avea loc în ziua de luni 12.10.2026 ora 11:00”, se arată în postare.

Potrivit unor surse apropiate familiei, citate de sursa menționată, nimic nu avea să prevestească tragedia care urma să se abată asupra tânărului de numai 29 de ani. În urmă cu aproximativ două săptămâni, Alexandru Andrei Chelmu ar fi acuzat o durere de cap, fapt pentru care a decis să facă o serie de investigații medicale. Rezultatele i-au adus o veste cumplită: tânărul suferea de o afecțiune foarte gravă la nivelul trunchiului cerebral, o regiune vitală a creierului.

Conform acelorași surse, medicii ar fi constatat că nu există posibilitatea unei intervenții chirurgicale, iar evoluția bolii a fost extrem de rapidă. Din păcate, în doar câteva zile, speranța unei familii s-a transformat într-o luptă disperată cu timpul. Alexandru Andrei Chelmu s-a stins la doar 29 de ani, lăsând în urmă o familie copleșită de durere.