Elena Lasconi: „Nicușor Dan nu are suflet / Eu nu o să mai candidez niciodată”

Elena Lasconi a criticat dur caracterul președintelui Nicușor Dan și a anunțat retragerea ei definitivă din competițiile electorale. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Lasconi a declarat că Nicușor Dan nu are suflet și nu înțelege nevoile reale ale populației.

„Lui Nicușor Dan îi lipsește empatia, simțirea, îi lipsește chestia aia pe care noi o numim suflet.”

Elena Lasconi: „Au încercat să mă radă de tot”

Fosta candidată la prezidențiale și-a anunțat retragerea definitivă din competițiile electorale după anularea alegerilor. Aceasta și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de reacție a societății în fața abuzurilor.