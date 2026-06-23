Elena Lasconi: „Nicușor Dan nu are suflet / Eu nu o să mai candidez niciodată”

Elena Lasconi a criticat dur caracterul președintelui Nicușor Dan și a anunțat retragerea ei definitivă din competițiile electorale. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.
Lasconi a declarat că Nicușor Dan nu are suflet și nu înțelege nevoile reale ale populației.
„Lui Nicușor Dan îi lipsește empatia, simțirea, îi lipsește chestia aia pe care noi o numim suflet.”
Fosta candidată la prezidențiale și-a anunțat retragerea definitivă din competițiile electorale după anularea alegerilor. Aceasta și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de reacție a societății în fața abuzurilor.
„Eu nu mă mai întorc, nu o să mai candidez niciodată. În momentul în care s-au anulat alegerile, normalitatea într-o țară democratică ar fi trebuit să fie altfel. Să încerci să vezi că ești manipulat, să ieși în stradă, să protestezi. Au încercat să mă radă de tot dacă se poate.”