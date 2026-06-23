Elena Lasconi, soluția pentru ieșirea din criza politică: „Aș aduce AUR la guvernare / Aș face guvern PNL-USR-AUR/ Aș izola PSD”

Elena Lasconi a propus o variantă surprinzătoare de guvernare pentru ieșirea din criza politică. Aceasta susține formarea unei majorități parlamentare din care să facă parte PNL, USR și AUR, cu scopul de a izola PSD. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Lasconi: „Simion mi-a confirmat că are o urmă de moralitate”

Lasconi afirmă că Simion a dovedit moralitate în acțiunea de ieri din parlament și a spus că păstrarea AUR în opoziție nu face decât să permită creșterea formațiunii în sondaje.

„Pentru faza de aseară mi s-a confirmat că Simion are o urmă de moralitate. Plus că dacă lași AUR să fie mereu în opoziție, ei o să crească până la următoarele alegeri parlamentare.”

Lasconi: „Aș pune AUR la treabă”

În opinia sa, intrarea la guvernare a AUR reprezintă cea mai bună soluție pentru criza politică și a propus un guvern PNL-USR-AUR.