Elena Lasconi, soluția pentru ieșirea din criza politică: „Aș aduce AUR la guvernare / Aș face guvern PNL-USR-AUR/ Aș izola PSD”

Elena Lasconi a propus o variantă surprinzătoare de guvernare pentru ieșirea din criza politică. Aceasta susține formarea unei majorități parlamentare din care să facă parte PNL, USR și AUR, cu scopul de a izola PSD. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.
Lasconi afirmă că Simion a dovedit moralitate în acțiunea de ieri din parlament și a spus că păstrarea AUR în opoziție nu face decât să permită creșterea formațiunii în sondaje.
„Pentru faza de aseară mi s-a confirmat că Simion are o urmă de moralitate. Plus că dacă lași AUR să fie mereu în opoziție, ei o să crească până la următoarele alegeri parlamentare.”
În opinia sa, intrarea la guvernare a AUR reprezintă cea mai bună soluție pentru criza politică și a propus un guvern PNL-USR-AUR.
„Așa că eu i-aș pune la treabă, i-aș aduce la guvernare. Aș ține PSD în opoziție și aș face tot ce ar ține de mine ca să-i readuc la nimic. AUR ar guverna cu PNL și USR. Avantajele ar fi că ar fi o majoritate în parlament. Sunt convinsă că s-ar găsi și în AUR câțiva oameni care să ocupe niște fotolii de miniștri.”