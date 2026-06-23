Prima pagină » Actualitate » Elena Lasconi, soluția pentru ieșirea din criza politică: „Aș aduce AUR la guvernare / Aș face guvern PNL-USR-AUR/ Aș izola PSD”

Elena Lasconi, soluția pentru ieșirea din criza politică: „Aș aduce AUR la guvernare / Aș face guvern PNL-USR-AUR/ Aș izola PSD”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Elena Lasconi a propus o variantă surprinzătoare de guvernare pentru ieșirea din criza politică. Aceasta susține formarea unei majorități parlamentare din care să facă parte PNL, USR și AUR, cu scopul de a izola PSD. Urmăriți integral emisiunea pe Youtube.

Lasconi: „Simion mi-a confirmat că are o urmă de moralitate”

Lasconi afirmă că Simion a dovedit moralitate în acțiunea de ieri din parlament și a spus că păstrarea AUR în opoziție nu face decât să permită creșterea formațiunii în sondaje.

„Pentru faza de aseară mi s-a confirmat că Simion are o urmă de moralitate. Plus că dacă lași AUR să fie mereu în opoziție, ei o să crească până la următoarele alegeri parlamentare.”

Lasconi: „Aș pune AUR la treabă”

În opinia sa, intrarea la guvernare a AUR reprezintă cea mai bună soluție pentru criza politică și a propus un guvern PNL-USR-AUR.

„Așa că eu i-aș pune la treabă, i-aș aduce la guvernare. Aș ține PSD în opoziție și aș face tot ce ar ține de mine ca să-i readuc la nimic. AUR ar guverna cu PNL și USR. Avantajele ar fi că ar fi o majoritate în parlament. Sunt convinsă că s-ar găsi și în AUR câțiva oameni care să ocupe niște fotolii de miniștri.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Click
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Unde declanșează schimbările climatice cele mai multe extincții?
FLASH NEWS Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan două variante de guvern minoritar și o formulă cu o majoritate „foarte, foarte subţire”
16:16
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan două variante de guvern minoritar și o formulă cu o majoritate „foarte, foarte subţire”
FLASH NEWS Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern
16:14
Victor Ponta, prim-ministru. Cine îl propune și ce șanse are să alcătuiască viitorul guvern
FLASH NEWS Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat
16:12
Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat
FLASH NEWS Alexandru Nazare anunță că România a încasat încă 2,25 de miliarde de euro din PNRR. „Următoarea etapă este decisivă”
15:56
Alexandru Nazare anunță că România a încasat încă 2,25 de miliarde de euro din PNRR. „Următoarea etapă este decisivă”
FLASH NEWS USR nu va susține un guvern din care face parte PSD. Dominic Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”
15:36
USR nu va susține un guvern din care face parte PSD. Dominic Fritz: „Nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă”
SCANDAL Președintele Cehiei îl dă în judecată pe premierul Andrej Babis pentru excluderea din delegația NATO. Cazul ajunge la Curtea Constituțională
15:28
Președintele Cehiei îl dă în judecată pe premierul Andrej Babis pentru excluderea din delegația NATO. Cazul ajunge la Curtea Constituțională

Cele mai noi

Trimite acest link pe