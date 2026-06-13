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Elon Musk este mai bogat decât următorii 4 miliardari ai lumii. Care sunt averile celor mai bogați oameni

Elon Musk este mai bogat decât următorii 4 miliardari ai lumii. Care sunt averile celor mai bogați oameni
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Deja cel mai bogat om din lume, antreprenorul american de origine sud-africană Elon Musk a devenit primul „trilionar” cunoscut din istorie, fiind cotat cu o avere de 1.100 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor Forbes, după listarea companiei sale spațiale SpaceX pe bursa Nasdaq.

Conform clasamentului în timp real publicat de Forbes, averea lui Musk a crescut cu 88,9 miliarde de dolari într-o singură zi. Cea mai mare parte a averii sale este legată de participațiile pe care le deține la SpaceX și Tesla.

Averea lui Musk, comparabilă cu cea a următorilor patru din clasament

Diferența față de restul clasamentului este uriașă. Mai mult, Elon Musk are acum o avere comparabilă cu cea a următorilor patru oameni din top luați împreună.

Pe locul al doilea se află cofondatorul Google Larry Page, cu aproximativ 303 miliarde de dolari, urmat de Sergey Brin, cu 282 de miliarde de dolari. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, este evaluat la circa 260 de miliarde de dolari, iar Larry Ellison, fondatorul Oracle, la aproximativ 254 de miliarde de dolari.

Împreună, cei patru adună aproape 1.100 de miliarde de dolari, adică o sumă apropiată de averea estimată a lui Musk.

Cine completează topul celor mai bogați oameni ai lumii

Clasamentul celor mai bogați zece oameni ai lumii este dominat de antreprenori din industria tehnologiei.

După Musk, Page, Brin, Bezos și Ellison urmează Michael Dell, cu o avere estimată la 204 miliarde de dolari, și Mark Zuckerberg, cu aproximativ 203 miliarde de dolari.

În top se mai află Jensen Huang, șeful Nvidia, cu 166 de miliarde de dolari, Bernard Arnault, proprietarul grupului de lux LVMH, cu 164 de miliarde de dolari, și Jim Walton, moștenitorul imperiului Walmart, cu 147 de miliarde de dolari.

Primul om care trece de pragul de 1.000 de miliarde de dolari

Creșterea averii lui Musk din ultimii ani este strâns legată de evoluția companiilor Tesla și SpaceX. Evaluarea tot mai mare a companiei spațiale a împins averea miliardarului peste pragul de 1.000 de miliarde de dolari, un nivel care nu a mai fost atins până acum de nicio persoană.

În prezent, Musk are un avans de aproape 800 de miliarde de dolari față de ocupantul locului al doilea, o diferență rar întâlnită chiar și în clasamentele celor mai bogați oameni ai lumii.

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