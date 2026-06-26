Este bine sau nu să faci duș cu apă rece când afară e caniculă. Explicația unui farmacist

Potrivit specialistului, organismul dispune de mecanisme pentru a menține o temperatură corporală stabilă, scrie La Razon.

Atunci când temperaturile cresc excesiv, unul dintre primele lucruri pe care mulți oameni le fac imediat ce ajung acasă este să facă un duș foarte rece. Senzația de ușurare este aproape imediată și pare o modalitate rapidă de a combate căldura acumulată pe parcursul zilei. Totuși, acest remediu obișnuit s-ar putea să nu fie atât de eficient pe cât pare. Farmacistul spaniol Álvaro Fernández explică de ce utilizarea apei foarte reci pentru a te răcori poate avea, de fapt, un efect complet opus.

Potrivit specialistului, organismul dispune de mecanisme pentru a-și menține o temperatură internă stabilă, iar atunci când detectează o schimbare bruscă și drastică, acesta reacționează încercând să o compenseze. Această reacție fiziologică face ca senzația inițială de ușurare să dispară rapid, iar senzația de căldură se poate chiar intensifica.

„Un duș rece poate fi contraproductiv”

Specialistul avertizează că mulți oameni cred că, cu cât apa este mai rece, cu atât este mai mare ameliorarea căldurii. Cu toate acestea, el susține că organismul interpretează această scădere bruscă a temperaturii ca un semnal pentru a conserva căldura internă, modificând astfel răspunsul organismului.

„Un duș rece pentru a combate căldura poate fi contraproductiv”, explică acesta. Deși pielea experimentează o senzație plăcută, răcoritoare, în primele minute, corpul începe curând să activeze mecanisme menite să-i restabilească temperatura normală.

El rezumă acest proces cu o frază: „Puțin mai târziu, vei simți și mai cald.” Cu alte cuvinte, ușurarea inițială poate fi de scurtă durată, făcând loc unei senzații de căldură sufocantă, mai intensă decât cea pe care ai simțit-o înainte de a intra în duș.

Potrivit lui Fernández, explicația constă în funcționarea naturală a corpului uman. Atunci când pielea intră în contact cu apă foarte rece, organismul percepe un risc de pierdere excesivă de căldură și activează diverse mecanisme pentru a conserva căldura.

Din acest motiv, deși temperatura pielii scade rapid, organismul încearcă să contracareze acest lucru declanșând un răspuns care, în cele din urmă, diminuează efectul de răcire. Prin urmare, odată ce dușul se termină și au trecut câteva minute, mulți oameni simt din nou căldură.

În acest context, specialistul recomandă evitarea schimbărilor extreme de temperatură, recomandând în schimb dușuri cu apă călduță sau ușor rece. Acestea permit organismului să disipeze căldura mai treptat, fără a declanșa acel răspuns compensatoriu.

Pe lângă alegerea temperaturii potrivite pentru duș, Fernández subliniază importanța unei hidratări optime pe tot parcursul zilei, a limitării expunerii la soare în timpul celor mai fierbinți ore și a purtării de haine ușoare și respirabile, care să ajute organismul să își regleze temperatura.

În cele din urmă, atunci când căldura se intensifică, soluția nu este neapărat răcirea bruscă a corpului. Potrivit farmacistului, a ajuta organismul să mențină o temperatură stabilă este mult mai eficient decât a recurge la apă rece