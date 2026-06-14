Eugen Tomac explică, pentru Gândul, de ce nu a mai ajuns la vot în Parlament. Dezminte scenariile că ar fi fost doar un „iepure” pentru ca Nicușor Dan să câștige timp. Ce-i urează lui Adrian Veștea, noul premier desemnat

Eugen Tomac, fostul premier desemnat, a avut o primă declarație după retragerea din cursa pentru Palatul Victoria, în exclusivitate pentru Gândul. El a explicat de ce nu a mai ajuns la votul din Parlament și infirmă scenariile că ar fi fost un „iepure” pentru ca președintele Nicușor Dan să câștige timp.

„Având în vedere că nu am reușit să-mi găsesc o majoritate care să voteze învestirea unui guvern format din specialiști, am luat decizia să-mi depun mandatul, pentru că nu avea sens să mergem în Parlament”, a declarat Tomac, pentru Gândul.

El adaugă că a vorbit cu președintele Nicușor Dan, pe care l-a informat că nu va reuși să strângă majoritatea necesară în Plen și că își va depune mandatul.

„În clipa în care am constatat acest lucru, am luat decizia de a depune mandatul. L-am informat pe președinte. Am vorbit la telefon”, a mai spus fostul premier desemnat, pentru Gândul.

Întrebat dacă a fost o soluție de moment pentru ca președintele să mai câștige timp, astfel încât să aibă mai mult spațiu de negociere cu partidele, Tomac a dezmințit.

„Exclus să fi fost o soluție de temporizare. Am fost o propunere serioasă, am purtat discuții extrem de consistente și serioase cu toată lumea”

Mesajul lui Eugen Tomac pentru Adrian Veștea: „Nu pot decât să-i urez succes!”

Adrian Veștea este noul premier desemnat

Președintele Nicușor Dan a susținut duminică dimineața o conferință de presă prin intermediul căreia a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea premier al României, după ce varianta Eugen Tomac nu a fost agreată de partide.