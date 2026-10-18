Europa își construiește propriul Starlink. UE pregătește o rețea de 348 de sateliți pentru a nu mai fi dependentă de cei americani

Uniunea Europeană își construiește propria rețea de comunicații prin satelit, pentru a reduce dependența de sistemul Starlink, dezvoltat de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk.

Proiectul, denumit IRIS, va include 348 de sateliți și va asigura comunicații securizate pentru guverne, armată, servicii de urgență și companii. Germania și Belgia joacă roluri importante în dezvoltarea infrastructurii, iar primele lansări sunt programate pentru 2029, potrivit Euronews.

Necesitatea unei alternative europene la Starlink a revenit în atenție după ce armata ucraineană a raportat, în această săptămână, restricții în utilizarea serviciului de comunicații prin satelit. Potrivit Euronews, conexiunea ar fi fost întreruptă în cazul terminalelor care se deplasau cu viteze mai mari de 160 de kilometri pe oră, situație întâlnită inclusiv în cazul dronelor. Serviciul a fost ulterior restabilit parțial, însă o limitare a rămas în vigoare. Nu este clar cine a dispus restricțiile.

Elon Musk a respins responsabilitatea SpaceX pentru oprirea serviciului, precizând că Starshield, sistemul destinat utilizatorilor guvernamentali și militari, se află sub controlul direct al guvernului american.

Reacție dură din Polonia după restricțiile Starlink

Situația a provocat nemulțumiri în Polonia, stat care a finanțat o parte importantă a terminalelor utilizate de Ucraina. Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a criticat public pe Elon Musk, punând sub semnul întrebării utilizarea unor servicii tehnologice în scopuri politice.

Disputa a readus în prim-plan o problemă strategică pentru statele europene: dependența infrastructurilor militare și civile de servicii controlate de companii din afara Uniunii Europene.

În acest context, Bruxelles-ul accelerează dezvoltarea propriului sistem de comunicații prin satelit.

IRIS², alternativa europeană la Starlink. Rețeaua va avea 348 de sateliți

Uniunea Europeană lucrează de aproximativ șase ani la proiectul IRIS², denumire care provine din expresia engleză Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Sistemul este conceput pentru a asigura comunicații sigure și stabile pentru instituțiile publice, infrastructurile critice, companii și, ulterior, utilizatorii individuali.

Potrivit Euronews, la începutul lunii august, Comisia Europeană și consorțiul SpaceRISE au convenit asupra implementării proiectului și extinderii constelației la 348 de sateliți. Dintre aceștia, 330 vor fi amplasați pe orbita joasă a Pământului, iar 18 pe orbită medie.

Extinderea include 66 de sateliți suplimentari, destinați consolidării comunicațiilor pentru apărare, securitate și intervenții de urgență. Comisia Europeană estimează că această modificare va crește capacitatea de comunicații securizate pentru utilizatorii guvernamentali cu 60% în Uniunea Europeană și cu 54% la nivel mondial.

Rețeaua va utiliza și tehnologii de criptare bazate pe infrastructura europeană de comunicații cuantice EuroQCI.

Germania construiește 18 sateliți. Contract de aproape un miliard de euro

Germania participă la proiect prin compania spațială OHB, cu sediul la Bremen. La 31 august 2026, OHB a semnat un contract în valoare de aproape un miliard de euro cu operatorul SES, pentru construirea celor 18 sateliți care vor funcționa pe orbită medie. Fiecare dintre aceștia va cântări aproximativ 2,6 tone la lansare.

În paralel cu programul european, armata germană dezvoltă un proiect separat de comunicații spațiale. Sistemul ar urma să includă peste 100 de sateliți amplasați pe orbită joasă. Rețeaua va avea o configurație asemănătoare Starlink, dar la o scară mai redusă, și va fi destinată inițial comunicațiilor militare de pe flancul estic al NATO. Costurile sunt estimate între 8 și 10 miliarde de euro.

Potrivit planurilor prezentate de autoritățile germane, o primă constelație de până la 40 de sateliți ar putea deveni operațională în 2029, iar întregul sistem ar urma să fie funcțional din 2030. Germania intenționează să investească, în total, aproximativ 35 de miliarde de euro în proiecte spațiale militare până în 2030.

O companie din Belgia va construi cei mai mulți sateliți ai UE

O parte importantă a proiectului IRIS² va fi realizată de compania belgiană Aerospacelab, înființată în 2018 și cu sediul la Charleroi. Compania a obținut un contract în valoare de 2,4 miliarde de euro pentru producerea a 264 de sateliți destinați orbitei joase. Aceștia ar urma să fie livrați până în 2030.

Pentru a îndeplini contractul, Aerospacelab construiește o nouă fabrică la Charleroi, unde capacitatea de producție ar putea ajunge la 500 de sateliți anual, începând cu 2027.

La rândul său, Airbus va produce cel puțin 66 de sateliți pentru comunicații militare, care ar urma să fie gata în 2029.