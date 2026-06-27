Există cod negru de caniculă? La ce temperatură poate fi activat în România și ce spun meteorologii, de fapt. În meteorologia old school, ca și știință exacta, există doar trei coduri.

Primul este codul galben, care se emite când temperaturile maxime ating, în general, 35-37 de grade C, iar indicele de temperatură-umezeală (ITU) depășește pragul critic de 80 de unități. Al doilea cod este cel portocaliu, care se emite pentru valuri de căldură intense, atuci când temperaturile ajung la 38-39 de grade C, iar disconfortul termic este deosebit de accentuat. Mai este și codul roșu, acesta fiind nvelul maxim, și se activează arunci când se anunță temperaturi extreme de 40-42 de grade C, sau chiar mai mult, cu efecte severe asupra populației și infrastructurii.

Cu toate acestea, de ceva vreme, a început să apară și noțiunea de „cod negru” de caniculă. În ultimii ani, din cauza verilor tot mai extreme, termenul de „cod negru” a trecut de la stadiul de metaforă din presă la o realitate concretă. Prima dată, acest tip de cod a apărut în Marea Britanie. Serviciul Național de Sănătate (NHS) folosește un sistem de alertă unde nivelul maxim (level 4) este numit „cod negru”. El se declară când canicula este atât de severă, încât efectele nocive pot apărea și la persoanele sănătoase, nu doar la cei vulnerabili. Această practică a ajuns și în restul continentului, pentru temperaturi de peste 45 de grade C, la umbră.