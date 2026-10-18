Explozie la o fabrică din Medgidia. Doi oameni au fost răniți, unul a fost preluat de elicopterul SMURD

O explozie urmată de un incendiu s-a produs duminică, 18 octombrie, la fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD. Incidentul s-a produs la nivelul unui buncăr de cereale din incinta fabricii de amidon din Medgidia. Deflagrația a fost urmată de izbucnirea unui incendiu, iar două persoane aflate în zonă au fost rănite. Angajații unității au reușit să stingă flăcările înainte ca echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea să ajungă la locul incidentului.

”Am fost solicitați să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajați înainte de ajungerea pompierilor”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea, notează Mediafax.

Două persoane au suferit arsuri. Una dintre victime, preluată de elicopterul SMURD

Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare și al feței și vor fi transportate la spital pentru acordarea de investigații medicale amănunțite, cu elicopterul și cu ambulanța SAJ.

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Dobrogea a mobilizat două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.