Prima pagină » Actualitate » Explozie la o fabrică din Medgidia. Doi oameni au fost răniți, unul a fost preluat de elicopterul SMURD

Explozie la o fabrică din Medgidia. Doi oameni au fost răniți, unul a fost preluat de elicopterul SMURD

Elena Popescu
Explozie la o fabrică din Medgidia. Doi oameni au fost răniți, unul a fost preluat de elicopterul SMURD
FOTO - caracter ilustrativ: Mediafax Foto
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O explozie urmată de un incendiu s-a produs duminică, 18 octombrie, la fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv un elicopter SMURD. Incidentul s-a produs la nivelul unui buncăr de cereale din incinta fabricii de amidon din Medgidia. Deflagrația a fost urmată de izbucnirea unui incendiu, iar două persoane aflate în zonă au fost rănite. Angajații unității au reușit să stingă flăcările înainte ca echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea să ajungă la locul incidentului.

”Am fost solicitați să intervenim la o explozie, urmată de incendiu, la fabrica de amidon din Medgidia. Incendiul a fost lichidat de angajați înainte de ajungerea pompierilor”, au transmis reprezentanții ISU Dobrogea, notează Mediafax.

Două persoane au suferit arsuri. Una dintre victime, preluată de elicopterul SMURD

Cele două persoane prezintă arsuri la nivelul membrelor superioare și al feței și vor fi transportate la spital pentru acordarea de investigații medicale amănunțite, cu elicopterul și cu ambulanța SAJ.

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Dobrogea a mobilizat două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Marius Lulea, plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei. Reclamă amenințări de tip mafiot
12:46
Marius Lulea, plângere penală la poliție, după ce a găsit un cap de porc în fața casei. Reclamă amenințări de tip mafiot
INEDIT Locul din Pakistan unde localnicii încă „comunică” cu zânele: o vale în care se vorbesc 10 limbi și o șamană care pretinde că poate prezice viitorul
12:29
Locul din Pakistan unde localnicii încă „comunică” cu zânele: o vale în care se vorbesc 10 limbi și o șamană care pretinde că poate prezice viitorul
PROTEST Continuă protestele în Italia. Violențe în Milano. Peste 50 de persoane au fost arestate, iar Piazza Duomo a fost devastată
12:03
Continuă protestele în Italia. Violențe în Milano. Peste 50 de persoane au fost arestate, iar Piazza Duomo a fost devastată
STUDIU Studiu: Alcoolul începe să afecteze celulele imunitare ale creierului în aproximativ o oră și poate distruge structurile care susțin neuronii
11:50
Studiu: Alcoolul începe să afecteze celulele imunitare ale creierului în aproximativ o oră și poate distruge structurile care susțin neuronii
FOTO MApN publică primele imagini cu misiunea în care piloții români au doborât două drone rusești deasupra Mării Negre
11:21
MApN publică primele imagini cu misiunea în care piloții români au doborât două drone rusești deasupra Mării Negre
PROTEST Protestele față de scumpiri au zguduit Franța. Magazinele brandurilor de lux au fost sparte și golite de hoți
11:15
Protestele față de scumpiri au zguduit Franța. Magazinele brandurilor de lux au fost sparte și golite de hoți
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Adevarul
„So much bruiaj”. Cristela Georgescu, interviu pentru Mario Nawfal. Cere intervenția SUA și susține că soțul a fost amenințat cu „lichidarea fizică”
Mediafax
Ofertă de 10.000 de dolari pentru fiecare localnic, REFUZATĂ de locuitorii unui oraș american
Click
Denis Alibec, tată pentru prima oară! Primele imagini cu fetița lui și a Ancăi Surdu. Ce nume au ales pentru micuță
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina

Cele mai noi

Trimite acest link pe