RO-ALERT sâmbătă seara, în București. O fată de 15 ani a dispărut în Sectorul 4. După ce semnalmente poate fi recunoscută

Un nou mesaj RO-ALERT a fost emis în seara zilei de sâmbătă, 10 octombrie, pe raza municipiului București. Reprezentanții Direcției Generale de Poliție (DGPBM) au anunțat că, la data de 8 octombrie 2026, o fată în vârstă de 15 ani, pe nume Daria-Maria Buzica, a plecat de la adresa de domiciliu, aflată în Sectorul 4 din capitală, și nu s-a mai întors acasă. Conform descrierii oferite de polițiști, aceasta are 162 de centimetri înălțime, un corp atletic, păr șaten, ochi căprui și o aluniță deasupra ochiului drept. La data dispariției, fata purta o cămașă de culoare bleu și blugi de culoare albastră.

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Păr lung, închis la culoare, ochi căprui, față rotundă, aluniță lângă ochiul drept

„Politia Capitalei a fost sesizata cu privire la disparitia unei minore, care a plecat, in cursul zilei de 08 octombrie 2026, de la o adresa din Sectorul 4 si nu a mai revenit la domiciliu pana in prezent.

Minora disparuta se numeste BUZICA DARIA-MARIA si este in varsta de 15 ani.

Inaltime:1,62, greutate 62 kg, par lung, inchis la culoare, ochi caprui, fata rotunda.

Semne particulare: alunita langa ochiul drept. La data disparitiei purta: camasa bleu, blugi albastri.

Politistii au demarat procedurile de depistare a minorei in cauza, aceasta fiind data in urmarire la nivel national.

Cei care au vazut-o sau pot oferi detalii sunt rugati sa anunte Politia Capitalei, apeland numarul unic de urgenta 112”, au transmis reprezentanții DGPBM.

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